Sumar reclama al PSOE "gobernar y actuar" sobre vivienda e insta a la ministra a comparecer de inmediato en el Congreso

Sumar ha reclamado al PSOE que es el momento de "gobernar y actuar" en vivienda y llama a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, a comparecer de forma inmediata en el Congreso para desplegar un debate monográfico para exponer un compendio de medida, tanto en el corto como en el largo plazo. "Si fuera ministra de Vivienda comparecería de motu propio y con carácter inmediato (...) cuando es un debate de emergencia nacional hay que comparecer, hay que llevar una batería de propuestas realistas en el corto en el medio y largo plazo. Y desde luego actuar; en los gobiernos no estamos para resistir, estamos para transformar", ha apostillado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a los medios de comunicación tras reunirse con diversas ONGs. Junto al portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apostillado que el alto precio de la vivienda es "una fábrica de desigualdad" que debe combatirse y por ello ha defendido actuaciones planteadas por su espacio en el seno de la negociación presupuestaria con el PSOE. Concretamente ha puesto énfasis en la prohibición temporal de compraventa de vivienda en zonas de mercado tensionados si los pisos no van destinados a uso residencial; regular el alquiler turístico y de temporada que es un compromiso que asumió el PSOE en el acuerdo de coalición y también la condicionar los fondos estatales de vivienda a que las comunidades autónomas apliquen la Ley de Vivienda, que permite desplegar mecanidmos de regulación de precios. URTASUN: EL "CHANTAJE" EN VIVIENDA LO APLICA EL PP Hoy mismo todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un comunicado conjunto, previo a la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra este jueves, para expresar su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda". Así, se reafirman en su negativa a declarar 'zonas tensionadas' en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: elevan los precios y recortan la oferta de vivienda. Y tildaban de "amenaza y chantaje" que se vincule la recepción de fondos estatales al despliegue de estos instrumentos e la Ley de Vivienda. Al respecto, Urtasun ha respondido que el "chantaje" lo está ejerciendo el PP a los ciudadanos al no aplicar la Ley de Vivienda. De esta forma, ha defendido que los barones populares deben asumir su responsabilidad y aplicar el control de precios. Es más, fuentes de Sumar desgranan que la estrategia de vincular el reparto de fondos al cumplimiento de las normas estatales es una práctica que avala la Unión Europea. REFORMA FISCAL Además, el portavoz de Sumar también ha desdeñado la alternativa que ha presentado el PP a la normativa actual de vivienda, dado que ahonda en "más agujeros" fiscales, regalos a las grandes fortunas y en el dumping fiscal que promueven sus autonomías. Por otra parte y cuestionada sobre la intención del PSOE de desplegar una batería de mociones y proposiciones no de ley en las comunidades para instar a la regulación del alquiler turístico, la vicepresidenta segunda ha dicho que no valora "medidas de partido" y que, como formaciones de Gobierno, lo que pide es actuar desde el campo "institucional". Mientras, Díaz ha explicado que durante el encuentro con colectivos sociales ha traslado la propuesta de reforma fiscal "justa", "moderna" y "verde" que defiende Sumar de cara a los nuevos Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Por ejemplo, ha reivindicado la necesidad de un impuesto a los bienes "suntuarios" (como yates y vehículos de gran cilindrada), gravar más al queroseno (empleados en la aeronáutica), entre otras medidas. No obstante, Díaz ha demandado al ala socialista del Gobierno aplicar un acuerdo para hacer permanente el impuesto a la banca y las energéticas, bajar de tres millones a un millón el umbral del impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, pues se necesita que esas rentas altas tributen más, y la propuesta de crear un nuevo impuesto "gemelo" a este y centrado en las grandes herencias, a partir de un millón de euros. Finalmente, ha puesto en valor su propuesta de desplegar una prestación universal por hijo a cargo y duplicar los permisos para las familias monoparentales.

