El PP denunciará cartas con insultos y amenazas recibidas por sus diputadas

Madrid, 3 oct (EFE).- El Partido Popular denunciará las cartas anónimas con insultos machistas y amenazas, que han recibido diputadas y senadoras de este partido, como la que este jueves ha publicado en redes sociales la parlamentaria gallega Ana Belén Vázquez.

El líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en X que "se promoverá la correspondiente denuncia" y ha alertado de un contenido "grave y repugnante". "Sé que no les hace falta porque a las mujeres del PP nadie las va a callar, pero tienen todo mi apoyo", ha recalcado.

La carta recibida en el Congreso por Ana Belén Vázquez incluye todo tipo de insultos sexistas y de cariz sexual y alude, entre múltiples improperios, al trabajo como parlamentaria de la responsable en el PP de los asuntos de Interior.

Vázquez ha colgado en sus redes sociales la imagen de esta carta, subrayando que se trata de un anónimo y dirigiéndose a su remitente: "Eres un cobarde mierda!! No os tengo miedo!! No me vais a callar", ha escrito en sus redes.

La diputada por Ourense ha recibido mensajes de apoyo y respaldo de sus compañeros de partido.

Según han indicado a EFE fuentes del grupo, cartas con este tipo de contenidos han llegado a más diputadas del Partido Popular, que han puesto los anónimos en conocimiento de la Policía Nacional, a través de la Comisaría del Congreso. EFE