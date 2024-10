El Racing de Ferrol descarta cambios a corto plazo en el vestuario pese al mal inicio

Ferrol, 2 oct (EFE).- El director general del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, ha admitido este miércoles que el equipo verde lo está "haciendo muy mal", al no haber conseguido ninguna victoria en las siete primeras jornadas de Segunda División, pero ha descartado cambios a corto plazo en la configuración de cuerpo técnico y plantilla.

En una rueda de prensa convocada para analizar el mal arranque liguero del conjunto, el directivo ha subrayado que la situación es "preocupante" y ha destacado que jugadores y entrenadores fueron escogidos por él, por lo que ha considerado que es "el mayor responsable" de la situación.

Ha aludido a una coyuntura "complicada" y ha señalado que poder "mover algún mimbre" no será "posible hasta diciembre", cuando se abra el mercado invernal de fichajes, por lo que ha reseñado que se competirá "con los 26 que tenemos al menos hasta diciembre".

Mouriz ha incidido en que tiene la "misma confianza" que en años anteriores en el cuerpo técnico liderado por Cristóbal Parralo y ha reconocido que no se está "dando buena imagen", por lo que ha apelado a intensificar el "trabajo" y el "sacrificio", ya con vistas al duelo del sábado en A Malata contra el Elche CF.

Además, ha pedido que la afición "eche una mano" y ha sostenido que los jugadores verdes no son "tan malos a nivel individual", tras los que ha destacado que varios de ellos "acaban de llegar".

Igualmente, ha puntualizado que el "objetivo fundamental es mantener la categoría" y ha trasladado que a los propios futbolistas les dijo: "Lo estamos haciendo mal todos; nadie quiere hacerlo mal".

Carlos Mouriz también ha aseverado que no "hay posibilidad de grandes cambios" en el vestuario a corto plazo y ha valorado que a "nivel colectivo no nos está saliendo nada", además de manifestar que no ha dialogado sobre esta situación con el consejo de administración del Racing de Ferrol.

"No gestiono amigos, tomo decisiones de empresa", ha zanjado el lucense, que ha apostillado sobre el entrenador que es "un profesional como la copa de un pino" y que lo que se echa "en falta son los resultados; el año pasado todo lo que podía salir bien salía y ahora todo lo que puede salir mal está saliendo mal".

Finalmente, ha abogado por abordar el contexto a partir de las "sensaciones como grupo" y se ha mostrado "convencido de ganar el sábado", aunque con una mejoría de la "imagen" como prioridad.

En relación a los jugadores, ha instado a "hablar menos y trabajar más", mientras que, en referencia a Parralo, ha considerado que lo que está "diciendo no llega" para que los futbolistas rindan a su máximo nivel. EFE

rs/gal/jpd