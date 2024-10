El PNV también apoya en Bizkaia la propuesta de Bildu sobre el derecho a decidir

Bilbao, 2 oct (EFE).- El PNV ha respaldado en las Juntas Generales de Bizkaia la propuesta de EH Bildu en la que se insta al reconocimiento del derecho a decidir en el marco de un nuevo estatus político para Euskadi, al igual que anteriormente se hizo en el parlamento foral de Gipuzkoa.

Esta propuesta ha contado con los votos en contra del PSE-EE y el PP y la abstención de Elkarrekin-Podemos, pero ha salido adelante ya que entre el PNV y EH Bildu suman una mayoría amplia en la cámara vizcaína.

Un texto similar fue aprobado también por ambos grupos en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia celebrado la semana pasada, aunque en ese caso ambos partidos habían acordado previamente dos iniciativas transaccionales.

En la propuesta de EH Bildu aprobada este miércoles también se insta al reconocimiento de Euskadi como nación, a la implantación de la bilateralidad en las relaciones con el Estado, al cumplimiento "íntegro" del actual Estatuto y a la recuperación del autogobierno "recortado en la experiencia autonómica".

Durante el debate, el portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, ha mantenido que el apoyo de su partido a la iniciativa "no puede sorprender a nadie: somos nacionalistas y no solo de nombre", aunque ha precisado que el parlamento vizcaíno "no es competente en estos asuntos" y ha reprochado a Bildu "no haber mantenido la actual actitud hace 40 años".

Por parte de EH Bildu, Iker Casanova ha remarcado que el "70 % de la cámara ha respaldado el derecho a decidir y el reconocimiento de Euskadi como nación".

"El 70 por ciento no puede laminar al 30 por ciento restante", pero "¿el 30 % restante opina lo mismo sobre el 70 por ciento?", ha cuestionado.

El socialista Goyo Zurro ha reiterado la posición del PSE/EE de "más y mejor autogobierno con respeto a la legalidad vigente", y ha expuesto que la vía de EH Bildu "ya se ha explorado con el Plan Ibarretxe y en el procés en Cataluña y solo ha generado pérdida de tiempo y frustración". EFE