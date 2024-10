El PSOE critica las "propuestas fake" del PP con "música que suena a retroceso"

Madrid, 1 oct (EFE).- El portavoz socialista, Patxi López, ha criticado este martes las "propuestas fake" del PP con "música que suena a retroceso", y aunque ha asegurado que leerán la propuesta sobre conciliación registrada hoy por los populares en el Congreso, no apoyarán ninguna medida que suponga una marcha atrás en derechos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, López ha subrayado que su grupo parlamentario leerá las propuestas que lleguen por parte del PP, pero que lo que lo han conocido hasta el momento de la de conciliación, les "suena a retroceso" y está llena de "beneficios para los empresarios".

"Nos han explicado que no tiene por qué ser obligatorio el permiso de paternidad y maternidad si se ponen de acuerdo con el empresario. Con todo lo que ha costado conseguir la obligatoriedad de permisos de paternidad y maternidad, ahora quieren acabar con ello, con todo lo que ha costado para que esto no dependiera de la imposición de los empresarios, ahora nos quieren hacer retroceder años y años en la conquista de la conciliación", ha criticado.

A su juicio, "el PP y la conciliación es un oxímoron, dos palabras inconciliables", ha subrayado el socialista.

Asimismo, López ha considerado que el PP "después dedicarse en exclusiva a atacar a Pedro Sánchez y al Gobierno, ahora quieren demostrar que tienen propuestas" porque, en su opinión, "era evidente el vacío de ideas y propuestas" para "mejorar la vida de la gente".

"Ahora hacen propuestas, pero no pueden habar de economía porque va extraordinariamente bien, ni de empleo, pero hacen propuestas. E problema es que no dan ni una, no es que llegan tarde y mal, es que no hay por donde cogerlas, son propuestas fake", ha incidido.

En esa línea, se ha referido a la propuesta del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de utilizar 18.000 millones de euros de los fondos europeos para financiación de las comunidades autónomas, algo que López ha calificado como "imposible" e "ilegal".

"Es imposible porque los fondos europeos tienen que ir a proyectos nuevos, por lo que no solo no es posible sino que es ilegal, la propuesta estrella del PP es imposible e ilegal", ha añadido. EFE

