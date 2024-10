Clavijo confía que en 10 o 15 días se logre un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confía en que Gobierno de España, Ejecutivo canario y Partido Popular puedan cerrar en diez o quince días un acuerdo que permita la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería y hacer obligatoria la acogida solidaria de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas entre las comunidades autónomas. En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse en Ginebra con el director de ACNUR en Europa, Philippe Leclerc, y el director regional adjunto de Unicef, Octavian Bivol, Fernando Clavijo valoró que ayer se haya podido celebrar una primera reunión técnica entre ambos gobiernos y el principal partido de la oposición: "Es una buena noticia". "Todos estamos arrimando el hombro para buscar una solución para gestionar bien este fenómeno. Todos estamos trabajando, pero ese trabajo se tiene que hacer con discreción. Vamos a no anticiparnos para que las cosas salgan lo mejor posible", deseó el presidente canario. Fernando Clavijo considera que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular "no solo entienden el problema, sino que son conscientes del mismo, y ahora es donde tienen que decidir si son parte de la solución o parte del problema". Por ello, pidió dejar trabajar a los técnicos para que se pueda avanzar y cerrar pronto un acuerdo. Clavijo insistió en que todas las partes saben que la situación que está viviendo Canarias es urgente, de ahí que ahora mismo se estén produciendo reuniones, contactos y envíos de documentación y papeles. "Yo creo que el trabajo va a ser continuado, siendo conscientes de que en diez o quince días tenemos que saber si podemos llegar a ese punto de acuerdo", aseveró.

Compartir nota: Guardar