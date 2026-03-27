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Cinco comunidades bajo aviso por oleaje y viento, con Baleares y Cataluña en nivel naranja

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Madrid, 27 mar (EFE).- Cinco comunidades autónomas están hoy bajo aviso por temporal marítimo y fuertes vientos, con Baleares y Cataluña en nivel naranja -por peligro importante- ante la previsión de olas que podrán alcanzar hasta 12 metros en la isla de Menorca.

El norte y nordeste de Mallorca está asimismo en aviso naranja por fenómenos costeros y olas de hasta 10 metros, al igual que la zona del Ampurdán en Girona (Cataluña).

Las comunidades de Cataluña y Baleares están además bajo aviso amarillo (peligro bajo) por fuertes vientos; en concreto las zonas del Pirineo de Girona y Lleida, junto con el Ampurdán y la isla de Menorca.

Las rachas podrán soplar por allí con intensidades de 70-80 kilómetros por hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por otra parte, el Pirineo oscense y la Ribera del Ebro de Zaragoza (Aragón) están también en aviso amarillo por fuertes vientos.

En el caso del litoral gaditano y el Estrecho de Cádiz, en Andalucía, además del noroeste y oeste de A Coruña (Galicia), el aviso amarillo es por fenómenos costeros. EFE

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