Piastri marcó el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre de Suzuka

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka.
En su mejor vuelta, Piastri cubrió los 5.807 metros de la legendaria pista nipona en un minuto, 30 segundos y 133 milésimas, 92 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace dos domingos en China y segundo en la general del campeonato.
El otro Mercedes, el del inglés George Russell -líder del Mundial- marcó, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando, el tercer crono de la sesión, a 205 milésimas de Piastri. EFE
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