Sumar encarga a Errejón actualizar su tesis política y pide calma en lo orgánico: Lo institucional funciona con Díaz

Sumar ha encargado al portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, y a su secretaria de Organización, Lara Hernández, liderar los trabajos para actualizar sus ponencias política y organizativa de cara a su segunda asamblea estatal que se celebrará el 14 y el 15 de diciembre, sin especificar de momento si en esa cita se abordará la elección de un nuevo coordinador general. La propia Hernández ha pedido calma en rueda de prensa dado que los objetivos de su cónclave orgánico no está totalmente definidos, aunque ha destacado que Sumar "funciona bien" a nivel institucional y parlamentario, bajo la batuta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y también a nivel interno con el diálogo que mantienen con los partidos aliados de la coalición. Por tanto, ha destacado que por ahora está definida la fecha del congreso y el compromiso de remodelar sus documento político y organizativo, desgranando que otros detalles se irán debatiendo más adelante conforme se acerque la cita asamblearia. En cualquier caso, Hernández que lo que toca a Sumar de cara a su asamblea no es centrar el debate en clave de la interna del partido, dado que les va mejor cuando debaten de los problemas reales de la cuidadanía como la vivienda, la reducción de jornada o mejorar los permisos para cuidados. "Tenemos que completar en la asamblea cuál es el mejor modelo de organización y para ese debate debe haber un documento encima de la mesa y, para eso, aún es pronto", ha sentenciado Hernández. Fuentes de la formación insisten en que aún es pronto para definir los cambios orgánicos que plantearán en su asamblea, dado que primero hay que definir una propuesta de nuevos documentos, que se someterán a debate y opción de enmienda por las bases. En todo caso, desgranan que el liderazgo político e institucional de Sumar no está en discusión y lo ostenta Díaz sin que haya necesidad de que ostente un cargo orgánico. Así, desgranan que la idea es hacer de esta asamblea tenga un alto porcentaje de conferencia política y "ordenar la casa" de cara sobre todo a dialogar con los partidos. Por tanto, la idea es transitar a un modelo de bicefalia con Díaz referente en el Ejecutivo y una coordinadora a nivel de partido, cuyo modelo de cara a la cita de diciembre no está definido y habrá que debatir. PODEMOS "NO VA A ENTRAR EN DEBATES INTERNOS DE SUMAR Y SUS PARTIDOS" Mientras, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado que no van a entrar en debates internos en los debates de Sumar y otras organizaciones que lo integran tras el debate sobre alianzas celebrado en la fiesta anual del PCE, del que la formación morada al final se ausentó. "No vamos a entrar en debates internos de otras organizaciones. No vamos a entrar en los debates internos de Sumar y de las organizaciones que lo integran", ha apostillado también en otra rueda de prensa. Desde la formación recalcan que no van a entrar en este marco de poner el foco en políticas de alianzas cuando no hay elecciones a la vista y que ellos están centrados en hacer política nítidamente de izquierdas, algo que a su juicio el Ejecutivo de PSOE y Sumar no está logrando. La asamblea de Sumar supone una cita clave tras el duro revés que supusieron las elecciones autonómicas y europeas, unidas también a tensiones con los partidos aliados. Al día siguiente del 9J la vicepresidenta segunda decidió al día siguiente del 9J dimitir como coordinadora federal del proyecto que impulsó, tras ser elegida para ese puesto a finales de marzo, y quedarse como referente del espacio dentro del Gobierno. Ante ese vacío orgánico Sumar optó por desplegar una coordinadora coral e interina compuesta por la propia Lara Hernández, la secretaria de Estado Rosa Martínez, el diputado Txema Guijarro y la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval. En paralelo, Sumar abrió una nueva etapa con sus socios tras el 9J y, en consenso con ellos, el despliegue de una mesa de partidos con IU, Más Madrid, 'Comunes' y Verdes Equo para abrir una nueva etapa de horizontalidad y una relación en pie de igualdad, mientras que otras fuerzas como Compromís, Chunta o Més se limitan a la mera colaboración electoral. DE LAS CUOTAS 70-30% A LA MESA DE PARTIDOS De esta manera, aparcaba la inclusión de sus aliados en órganos internos a los que cedía el 30% de los puestos de la dirección, algo que ya suscitó choque con formaciones como IU y que finalmente quedó en suspenso por las tiranteces por los puestos de la lista europea. Así, optó en consenso con IU, Más Madrid, 'Comunes' o Verdes Equo desplegar una mesa de partidos para tomar decisiones estratégicas en clave horizontal y en pie de igualdad, de la que ya se celebró un primer encuentro con secretarios de organización. Precisamente ayer y en el marco de la fiesta anual del PCE, la responsable de Organización de Sumar defendió la conformación de alianzas en la izquierda alternativa desde el reconocimiento de la plurinacional, la diversidad del espacio, sin limitaciones de corte ideológico y también desde la premisa de "una persona un voto". Y recalcó que en ese espacio nadie era "eterno ni imprescindible" Lo que ha quedado claro tras la reunión del Grupo Coordinador es que la segunda asamblea buscará potenciar la propuesta política de Sumar con la idea de salir a la ofensiva en las principales temas del país, como feminismo, ecologismo, vivienda y reducción de jornada. ASAMBLEAS PARA ASENTAR ESTRUCTURA EN EUSKADI Y GALICIA También Sumar está en proceso de afianzar estructura territorial, conscientes de que precisamente ese es uno de los hándicaps que han adolecido las nuevas formaciones de izquierda, como padeció por ejemplo Podemos, en algunas comunidades. Precisamente Sumar culminará en noviembre los procesos asamblearios de Euskadi y Galicia, donde se desplegaron como partido por las últimas elecciones autonómicas.

