Pello Bilbao: "Quizás no tengamos a un favorito, pero sí muchas bazas para el tramo final"

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- Pello Bilbao, uno de los corredores más en forma en este final de temporada, avisó de que España, aunque no tenga "a uno de los favoritos" a la victoria final de la prueba en línea masculina que cierra este domingo los Mundiales de Ciclismo en Zúrich (Suiza), sí cuenta con "muchas bazas para el tramo final de la carrera".

“Vamos a tener muchas bazas para el tramo final. Quizá no tengamos a uno de los dos o tres grandes favoritos, pero creo que tenemos mucha calidad y que podemos tener muchos corredores en el primer grupo”, dijo en la previa, en declaraciones distribuidas por la Real Federación Español de Ciclismo (RFEC), que presenta un equipo con Bilbao, Enric Mas, Mikel Landa, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Roger Adriá, Alex Aranburu y Pablo Castrillo.

Bilbao, segundo tras Tadej Pogacar en el reciente GP de Montreal, está muy ilusionado con el circuito sobre el que se disputará la prueba. "Es muy atractivo y sería difícil imaginar uno más apropiado para mí", apuntó.

Además, el vizcaíno está contento porque "después de una temporada un tanto irregular en el que algunas cosas no han salido como esperaba", ha conseguido llegar al Mundial en su "mejor momento y con la moral muy alta después de la actuación en Canadá”.

También llegan en buen momento Adriá y Aranburu, primero y segundo en el GP Valonia, Castrillo, ganador de dos etapas en la Vuelta a España, y Landa, entre los mejores también casi toda la Vuelta.

"Estamos con muchas ganas, va a ser un Mundial muy duro y tenemos un equipo muy interesante que creo que nos puede permitir hacer una carrera bonita. En el circuito tienes la sensación de que todo el rato estás subiendo y, aunque no son ascensiones para escaladores puros, al final va a terminar siendo muy exigente”, avanzó Landa al respecto del recorrido mundialista, de 274 kilómetros y unos 4.500 metros de desnivel acumulado.

También Adriá avisa que la selección español llega "con buenas sensaciones" y que tratará de "aprovechar el buen momento de forma" en el que se encuentran sus integrantes. "Será una prueba de mucho desgaste y será decisivo alcanzar lo más frescos posibles el final de carrera dentro de lo que se pueda y ahí jugar nuestras cartas”, apuntó el catalán.

El tercer vasco de la selección, Aranburu ve clave "aguantar cuando se produzca el primer corte importante y luego buscar opciones para tratar de hacer el mejor resultado posible".

"Creo que llego en un buen momento, al igual que todo el equipo, tenemos una selección muy potente y, como hemos visto en las anteriores carreras, va a ser muy duro y la carrera va a llegar completamente rota al tramo final”, adelantó el guipuzcoano sobre cómo se encuentra y su visión de cómo irá la prueba.

Al aragonés Pablo Castrillo, por su parte, le "hace mucha ilusión debutar con la selección en este Mundial élite y sobre todo con este recorrido y con rivales de tanto nivel en frente”. "Después de La Vuelta me costó recuperar, pero estos últimos días ya me he encontrado un poco mejor y estoy con muchas ganas e ilusión de vivir mi primer Mundial”, explicó su estado de forma y de ánimo de cara a afrontar un recorrido que se le "adapta bien".

"Teniendo tantas bazas intentaremos movernos, no sé si al final o en las vueltas anteriores. Iremos viendo según se desarrolle la carrera, pero intentaré aportar lo máximo que pueda a la selección”, desveló en relación a su papel en el equipo. EFE