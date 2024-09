Illa defiende las coaliciones de progreso frente a los "planteamientos egoístas" del PP

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado este sábado a tejer acuerdos y conseguir coaliciones progresistas amplias para aplicar políticas de "prosperidad compartida". "Debemos tener capacidad y voluntad de acuerdo, de llegar y tejer acuerdos; debemos tener generosidad, no nos lo podemos quedar todo", ha declarado durante su intervención en el primer Consell Nacional del PSC tras su investidura como presidente. Para ello, ha reivindicado las "coaliciones de progreso para aplicar políticas de prosperidad compartida" y ha incidido en la necesidad de tener las ideas claras y definir con precisión los objetivos, en medio del debate sobre la financiación singular y los primeros contactos para la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2025. "Tenemos que ser capaces de definir bien, con precisión, los objetivos, poniéndonos hitos concretos", ha añadido, algo que a su juicio ha seguido el PSC alcanzando un pacto amplio de investidura y de progreso en Cataluña, aunque no de legislatura, ha remarcado. "PROSPERIDAD EXCLUYENTE" DEL PP Asimismo, ha contrapuesto el modelo de prosperidad compartida que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al de "prosperidad excluyente" de los populares, en el marco de las negociaciones para la senda de déficit en el Congreso de los Diputados. "Anteponen el interés de su partido político al interés de los ciudadanos", ha reprochado, a la vez que ha asegurado que el PP no sabe disimular que su único objetivo sea, en sus palabras, la conquista pura y dura del poder. Según él, los populares solo piensan en ellos mismos y quieren la prosperidad para unos pocos: "¿Qué hay de malo en proporcionar más recursos a las comunidades autónomas?" "Tiene plantamientos egoístas de pensar solo en ellos mismos y que encima pretende que los demás, con nuestras aportaciones al modelo de financiación, les financiemos los recortes que hacen de impuestos a los más ricos", ha criticado sobre el modelo del PP. Además, ha opinado que "si al PP le importase España, celebraría la normalización en Cataluña" y colaboraría en ella, en vez de utilizarla para conseguir votos. VIVIENDA En materia de vivienda, ha informado de que en las próximas semanas el Govern anunciará un paquete de medidas para abordar el problema que atraviesa Cataluña, uno de los que "más angustian" a sus ciudadanos. Ha reivindicado la acción "contundente, clara, decidida de decir no a las viviendas de uso turístico", especialmente en el caso de Barcelona.

