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Los jóvenes de clase baja tienen menos capacidad crítica ante la publicidad digital

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Barcelona, 25 mar (EFE).- Los jóvenes de clase baja tienen menos capacidad crítica ante la publicidad digital que los de nivel socioeconómico alto y, en el mismo grupo, los chicos presentan menos habilidades que las chicas, según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

La investigación revela así que las capacidades para detectar las estrategias de personalización algorítmica que utilizan las web "reproducen las desigualdades sociales" y "bajan a medida que disminuye el estatus socioeconómico" de la población joven.

El trabajo, realizado sobre la base de encuestas a 1.200 jóvenes de diferentes clases sociales, ha sido publicado por la revista 'Technology in Society'.

Dirigido por la responsable del grupo de investigación Communication, Advertising and Society (CAS) del Departamento de Comunicación de la UPF, Mònika Jiménez, el estudio concluye también que cuatro de cada diez jóvenes no perciben que los anuncios de una página web cambien según el perfil del usuario.

En un comunicado, la UPF ha destacado que este estudio es pionero ya que examina la relación entre las capacidades de los jóvenes en esta materia y su nivel socioeconómico y su género, cuando hasta ahora las investigaciones se habían limitado a apuntar como factor de vulnerabilidad ante el uso de algoritmos en la publicidad la edad y la madurez.

Para realizar el estudio, se han realizado encuestas en línea a 1.200 jóvenes catalanes de diferentes clases de entre 14 y 30 años.

Entre otras cuestiones, se ha preguntado a los jóvenes sobre la capacidad de las empresas de cruzar los datos entre diferentes dispositivos utilizados por una misma persona o sobre la posibilidad de mostrar anuncios diferentes en una misma página web en función del perfil del usuario.

En general, los jóvenes muestran un buen nivel de conocimientos sobre la publicidad algorítmica, aunque la puntuación que obtienen los de clase alta es superior y la de las chicas siempre es mejor que la de los chicos de su mismo grupo socioeconómico.

Así, la nota de las mujeres se sitúa entre un 6,2 en el grupo de clase baja y un 6,8 en el de clase alta. Los hombres obtuvieron entre un 5,8 (clase baja) y un 6,4 (clase alta).

Además, el estudio apunta que la autoconfianza de los jóvenes respecto a sus conocimientos no coincide siempre con la realidad.

Ante estos resultados, los autores del estudio creen necesario reforzar la alfabetización digital de los jóvenes para resolver algunas de sus lagunas de conocimiento.

Al mismo tiempo, insta a realizar una "supervisión crítica de los sistemas publicitarios personalizados algorítmicamente que pueden reproducir desigualdades estructurales sociales y de género" y reclama "más transparencia" a las empresas responsables. EFE

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