Feijóo ve a Sánchez “cercado por la corrupción y rehén de sus socios y sus mentiras”

Zaragoza, 28 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este sábado de que España tiene un gobierno “insostenible” que aboca al país “directamente hacia la decadencia” al estar sin presupuestos, “cercado por la corrupción y rehén de sus socios y sus mentiras”.

Núñez Feijóo ha reclamado un nuevo gobierno durante un mitin en Zaragoza con motivo del Día del Afiliado del PP de Aragón, donde ha estado acompañado por el presidente de esta comunidad, Jorge Azcón, y otros cargos del partido a nivel regional.

España, según el líder de los populares, merece un gobierno que tenga capacidad de aprobar leyes, que “no haga favores a unos privilegiados y libre de abusos de poder y sospechas de corrupción”.

En cambio, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga al frente de un ejecutivo “sin presupuestos, sin leyes, cercado por la corrupción y sus mentiras”, algo de lo que, a su entender, no hay precedente en Europa.

“Esto no es España, esto es el sanchismo (…) España tiene un gobierno insostenible que nos dirige directamente hacia la decadencia. España merece y necesita un buen gobierno y tener esperanza en el futuro”, ha incidido Núñez Feijóo en el acto celebrado en el Parque de Atracciones de la capital aragonesa.

Si en el PP hubiese un presidente autonómico que estuviera “rodeado de corrupción” como Sánchez, ha aseverado que le pediría su dimisión e “irse a casa”, lo que evidencia -ha proseguido- que los populares “son un partido distinto”.

El dirigente gallego ha enfatizado que el PP es “el único partido de Estado que queda en España”, porque Sánchez ha aceptado que “haya ciudadanos de primera y de segunda” por sus acuerdos con los independentistas.

Al contrario que el PSOE, ha asegurado que el PP “no tiene pactos inconfesables, ni forma su voluntad acudiendo a Waterloo o a Suiza para defender los intereses de los españoles”, en alusión a los contactos mantenidos con Junts y su líder, Carles Puigdemont, huido en la localidad belga.

“Porque ahí es justamente donde no se defienden los intereses de España (…) Este país no puede seguir así. Por muy presidente que sea uno del Gobierno y muy necesarios sean los votos de unos pocos, defendemos la igualdad”, ha añadido Núñez Feijóo, quien hay opinado que mucha gente “se ha dado cuenta” de que se equivocó al no votar al PP en las últimas elecciones generales.

Se ha comprometido a no depender de un partido separatista si es a costa de quitarle el dinero de los servicios públicos a una comunidad autónoma. “Nunca lo haré”, se ha conjurado.

Frente a “la progresiva decadencia” a la que Sánchez ha conducido al país, Núñez Feijóo ha considerado urgente una alternativa basada “en el sentido común el sentido de Estado”, que gobierno “con responsabilidad”.

Ha confirmado que en las próximas semanas presentará una propuesta de ley de vivienda alejada de la “chapuza” de la del Gobierno y ha repasado las principales medidas del plan de conciliación presentado esta semana.

“Todas las familias caben en nuestro partido”, ha subrayado Núñez Feijóo para reivindicar el apoyo a su propuesta.

El presidente del PP ha concluido su intervención reiterando su apoyo a Venezuela frente al régimen de Nicolás Maduro: “Este partido jamás dejará sola a Venezuela. Vamos a estar con vosotros. Lo hemos estado y lo vamos a seguir estando porque sois nuestro pueblo hermano”. EFE

(Texto) (Foto) (Vídeo)