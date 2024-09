Borja Jiménez: "Seguimos sumando y el equipo está cada vez con mejores sensaciones"

Madrid, 28 sep (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, dio por bueno el punto logrado este sábado en Vallecas frente al Rayo y dijo que su equipo sigue "sumando y está cada vez con mejores sensaciones" en su retorno a Primera.

El Leganés empató en Vallecas un duelo que comenzó ganando el Rayo en la primera mitad con un gol de Sergio Camello que neutralizó en la segunda Juan Cruz.

"Tengo la sensación de que los últimos veinte minutos de la primera parte fueron buenos. Nos han sacado transiciones un equipo cuya virtud es transitar y hemos tenido sensaciones de poder vivir en campo rival. En la segunda hemos generado volumen de situaciones pero nos ha faltado precisión. Hemos tenido buenos envíos y situaciones de desborde y hemos podido marcar el 1-2", analizó en conferencia de prensa.

"Lo importante es que un punto más fuera de casa, seguimos sumando y el equipo cada vez está con mejores sensaciones", confesó el técnico del Leganés, que reconoció que su equipo debe salir más concentrado a los partidos para no sufrir como en los primeros minutos en Vallecas.

"No creo que un futbolista que desea jugar no tenga la capacidad de no salir concentrado. Creo que es un hecho puntual. En Vallecas el público aprieta en casa. Yo he tenido la suerte de ver bastante fútbol aquí y esa es una de las características de este equipo. La gente aprieta mucho, es una de sus armas y no hemos sabido manejarlo bien", apuntó.

Uno de los protagonistas del partido fue el portero serbio Marko Dmitrovic, que sostuvo a su equipo con sus paradas. "Tenemos dos muy buenos porteros. Marko lo ha hecho bien, nos da tranquilidad pero cada vez que uno de los dos juega lo hace bien", señaló.

El que no tuvo acierto para marcar en Vallecas fue el marfileño Sebastién Haller, llamado a liderar el ataque del Leganés este curso.

"En los primeros veinte minutos es difícil que haya tenido participación pero sus acciones son de calidad y acabará haciendo goles", finalizó.