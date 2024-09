Alegría felicita a Navarra por ser "el territorio con mayor número de estudiantes de FP", modelo que sigue "creciendo"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha felicitado a Navarra "por ser el territorio con mayor número de estudiantes de FP", un modelo que sigue "creciendo" y se sitúa como una de las "prioridades" del Gobierno central para, conectando la realidad de cada CCAA con las necesidades de su tejido empresarial, "reducir el empleo juvenil". Así lo ha señalado este sábado en Pamplona, durante la clausura de la primera sesión de las IV Jornadas 'Familia y estudiantes. Positivo en Convivencia', organizadas por CANAE-CEAPA y a la que también han asistido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, y parlamentarios forales. En declaraciones a los medios de comunicación antes del evento, Alegría ha considerado que las familias y los representantes de los estudiantes "son los dos pilares básicos de nuestro sistema educativo, junto con el profesorado". "Todas las administraciones educativas y, por supuesto, el Gobierno de España, tienen que vivir muy pegadas a las reflexiones y a las aportaciones que tanto las madres y los padres como los estudiantes nos hacen, porque a través de ellos, que conocen la realidad directa del entorno educativo, nos permiten tomar decisiones mucho más pegadas a la realidad", ha señalado. Ya durante el acto, según han indicado desde el Legislativo en una nota, la ministra se ha congratulado de poder comprobar in situ la participación "activa" de los colectivos que conforman la comunidad educativa y ha destacado el "compromiso" del Gobierno central "con todas aquellas cuestiones relacionadas con el bienestar emocional o la convivencia". Alegría ha destacado que "ha sido este Gobierno quien ha reactivado el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar paralizado por el PP y quien ha creado un programa para el bienestar emocional del alumnado, que ha permitido facilitar a las comunidades autónomas 10 millones de euros en estos dos últimos años". La ministra ha tenido también palabras para CEAPA y CANAE, a quienes ha felicitado por su "actitud constructiva y propositiva en el seno del Consejo Escolar del Estado, donde vuestras aportaciones y reflexiones son tomadas muy en serio". "Siempre habrá problemas y retos pendientes, pero los avances surgen siempre a partir de actitudes positivas, no de posiciones destructivas o mensajes desinformados", ha precisado. Por su parte, Hualde ha destacado la importancia de "trabajar la convivencia, y la educación en igualdad de un modo colegiado, de la mano de toda la comunidad educativa, procurando la implicación del alumnado, de las familias y del profesorado". "En un mundo en el que, producto de la tecnología, prima la inmediatez y proliferan los bulos, las guerras y el odio, urge fortalecer la enseñanza para intentar enfrentar todos esos retos de un modo solvente y con una visión de largo alcance", ha dicho. A ese respecto y a propósito de la "trascendencia de formar en la tolerancia y el respeto", Hualde ha puesto en valor el trabajo desarrollado desde las instituciones navarras para, tomando como referencia el programa Laguntza, "pionero" en sus planteamientos y seis años después "todavía vigente", mejorar la educación "en cuanto motor de desarrollo social, también a nivel personal". Así las cosas y tras una alusión a la salud mental, cuyo "refuerzo" constituye una de "nuestras principales preocupaciones, tal y como queda de manifiesto en las diferentes jornadas y cursos que celebramos en el Parlamento", Unai Hualde ha concluido reiterando el "compromiso" del Ejecutivo y del Legislativo con la inclusión de la educación entre los ejes estratégicos de sus políticas, todas dirigidas a "fortalecer los servicios públicos". Antonio Amante, presidente de CANAE, y María Capellán, presidenta de CEAPA, han dejado constancia de que "las familias y los estudiantes constituyen los pilares del sistema educativo", y han reivindicado la importancia de la salud mental en el ámbito escolar, tras poner de manifiesto su "disposición" a continuar trabajando en favor de una educación "integradora, inclusiva, igualitaria y que responda a los retos de presente y futuro". "En un sistema tan complejo como el educativo, donde conviven intereses diversos, es esencial recordar que los derechos de las familias y de los estudiantes no pueden quedan en segundo plano. Los centros escolares deben estar al servicio de quienes aprenden y de quienes acompañan en el aprendizaje. Sólo trabajando juntos podemos lograr que se cumpla", han significado. La sesión celebrada en el Parlamento de Navarra ha incluido dos ponencias. La primera, a cargo de Borja Rodríguez, psicólogo, terapeuta y divulgador, ha tratado sobre 'Salud mental y convivencia positiva'. La segunda, con la pedagoga y especialista en convivencia Nélida Zitegui, ha versado sobre la 'Convivencia como prioridad'. La clausura de estas IV Jornadas sobre familias, estudiantes y convivencia tendrá lugar el domingo, ya fuera de la sede parlamentaria, con la elaboración de las conclusiones y el informe final.

