Sánchez prevé celebrar la Conferencia de Presidentes a principios de diciembre en Cantabria

La presidenta de Cantabria, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, ha desvelado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha trasladado su previsión de celebrar la Conferencia de Presidentes en Cantabria a principios del mes de diciembre para hablar sobre vivienda, aunque la dirigente 'popular' no descarta que se pueda incorporar la financiación autonómica al debate. Así lo ha comunicado Buruaga en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa en la ronda de encuentros bilaterales que está teniendo con los líderes territoriales. Después de que el Gobierno haya convocado a las comunidades el próximo 28 de octubre para la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, Sánchez ha trasladado a Buruaga su intención de celebrar este foro multilateral en Cantabria al principios del mes de diciembre para tener tiempo suficiente para prepararla bien. El ministro de Política Terrtiroial, Ángel Víctor Torres, ya avanzó que a finales de septiembre convocaría a la comisión preparatoria, paso previo en el que participa el ministro con los consejeros autonómicos, y adelantó que no vetará ninguna iniciativa, si bien recordó que la Conferencia de Presidentes no es el órgano para hablar de financiación autonómica, tal y como exige el PP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio que el tema principal de la Conferencia de Presidentes, prevista inicialmente para septiembre, tendría la vivienda como tema principal en el orden del día. Sin embargo, el Ejecutivo central admite que el debate de la financiación autonómica también saldrá a colación en esta Conferencia de Presidentes. SIN REUNIRSE DESDE 2022 La Conferencia de Presidentes, el órgano en el que se citan el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con todos los mandatarios autonómicos, lleva sin reunirse desde marzo de 2022 en la isla de La Palma, donde abordaron la respuesta a la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Precisamente, en esa Conferencia de Presidentes se aprobó una reforma del Reglamento de este foro multilateral para obligar a convocarla al menos dos veces al año, aunque lleva sin celebrarse desde marzo de 2022, hace ya más de dos años. El Gobierno central ha justificado este retraso en los diferentes procesos electorales que se han producido a lo largo de estas fechas, tanto generales como autonómicos y locales.

