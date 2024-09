Godàs aboga por una nueva política en ERC y por "más sinceridad en el diagnóstico" del 'procés'

El líder de la candidatura Nova Esquerra Nacional a la presidencia de ERC, Xavier Godàs, ha abogado por desplegar una nueva política en el partido y por sincerarse más con las conclusiones del 'procés': "Hace falta más sinceridad en el diagnóstico. No se ha ido más allá en el diagnóstico por no herir". En una entrevista de este viernes en 'Vilaweb' recogida por Europa Press, ha sostenido que "los liderazgos del 'procés' han seguido una cierta omertá sobre qué no ha funcionado", ya que se llegó al 2017 con una debilidad manifiesta, textualmente. "No tenemos suficiente capacidad ni fuerza interna para plantear la independencia. Y estamos solos. No nos reconoce ni Andorra. Esto es un hecho", ha reflexionado Godàs, que ha defendido la candidatura de Nova Esquerra Nacional para abrir una nueva etapa en el partido con nuevos liderazgos. LIDERAZGOS REPUBLICANOS "¿Quiere esto decir que todo el que lideraba hasta ahora tiene que irse a casa? No. Quiere decir que es necesaria una nueva política y que debe llevarla a cabo un equipo renovado", ha apuntado el candidato a la presidencia de ERC. Al preguntársele por la disputa interna en el partido republicano, ha afirmado que el "nivel de crudeza le genera una gran inquietud, porque bordea la agresión", y se ha reivindicado como un militante de base de verdad, en sus palabras, que ha tenido que ganarse el pan fuera de la política. De este modo, ha advertido de que, con el "nivel de acritud" que hay en ERC, el partido corre el riesgo de acabar envuelto en una montaña de despropósitos, una actitud que la militancia no entiende, por lo que reclama un debate sereno, sincero y una dirección responsable.

