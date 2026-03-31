El Estatuto Marco y las nuevas profesiones sanitarias impulsan reformar una ley de 2003

Ruth del Moral

Madrid, 31 mar (EFE).- El encaje de las reivindicaciones de los médicos en las negociaciones del Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales del personal sanitario, así como la aparición de nuevas profesiones, muchas de ellas vinculadas al avance de la tecnología, serán claves en la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que prepara el Ministerio de Sanidad.

Esta norma reforma, después de más de 20 años, una ley de 2003 y en principio se elabora para regular nuevas titulaciones sanitarias y las funciones de las profesiones, pero también servirá para encajar parte de las reivindicaciones médicas que no contempla el Estatuto Marco, que ha provocado una huelga de una semana al mes.

Este anteproyecto nace tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio con el Foro de la Profesión Médica, que pide clarificar las competencias de cada profesión sanitaria para poner en valor la responsabilidad que recae en los médicos dentro de la cadena del sistema sanitario.

"Esta ley es importantísima porque debe dar cabida a los reconocimientos de responsabilidades de los médicos, a su actividad profesional, que es lo que está generando mucha desafección", señalaba a EFE la presidenta de las Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), Cristina Avendaño.

También el sindicato de médicos CESM añade que están elaborando alegaciones que irán "sobre todo dirigidas al ámbito laboral" y pedirán que haya una nueva clasificación profesional para los médicos.

La Organización Médica Colegial (OMC), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) también integran este Foro y hacen alusión no solo a la necesidad de regular nuevas titulaciones sino también la formación continuada de los médicos y la acreditación del profesorado.

La Asamblea General de la Conferencia de decanos de Facultades de Medicina se reunirá el 9 y 10 de abril en Cádiz y aprovechará la presencia prevista del director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, para debatir esta nueva ley, aún en fase de consulta pública.

No solo hay que adaptar los nuevos grados surgidos de mano de las ingenierías, como el de Biomedicina, sino que habrá que analizar la integración de otras futuras titulaciones más técnicas como Imagen Médica y Radioterapia, que ya existe en Europa, o aquellas que son multidisciplinares e integran materias de informática o datos.

"Hay una relación cada vez más potente entre la medicina y la ingeniería... con el desarrollo de software para los aparatajes médicos", señala a EFE el decano de la facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Antonio Compañ, que también avisa de que conforme aparecen nuevas necesidades deben aparecer nuevas especialidades médicas.

Después de 20 años, las enfermedades más prevalentes han cambiado y con una población más envejecida hay más problemas cardiovasculares o de diabetes, recuerda.

La especialidad de Urgencias es de las últimas reguladas pero a corto plazo se vislumbran otras como pudieran ser Genética, Bioinformática o las relacionadas con salud mental.

Otro ámbito que podría integrar la ley de profesiones sanitarias son los planes de estudio, no tanto para cambiar los años de duración de los grados, sino para adaptar los contenidos a la realidad sanitaria actual.

En el caso de Medicina se estudian muchos contenidos científicos de casi todas las especialidades, pero -en opinión de Compañ- lo más importante es formar a un médico en competencias básicas y trasversales ya que luego tendrá el postgrado o residencia para hacer la especialidad.

Considera que se podría reformular el número de años que dura la formación en las especialidades (4 para las generales y 5 para las quirúrgicas), ya que por ejemplo la de anestesia, requiere actualmente de más aprendizaje y podría ser de 5 años.

"La LOPS también debería regular la formación continuada para que no dependa de la voluntariedad. Que se regule en cuanto a la obtención de créditos cada ciertos años, para que influya en el desarrollo profesional del médico", incide Compañ que aboga por una ley que sobre todo clarifique las funciones de cada profesión para que no haya problemas de interpretación.

En su opinión "si hay una competencia múltiple entre varias profesiones sanitarias, a la larga conlleva problemas de roce".

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) pone el foco en el profesorado y lamenta casos en los que titulados de veterinaria dan clases de anatomía humana.

"La anatomía que pueda dar un veterinario no tiene nada que ver con la anatomía humana", responde el decano de la UHM, que, no obstante, señala que el problema se está empezando a solucionar con la reforma del 2024 que flexibiliza los criterios para la acreditación como profesor titular de Medicina o como catedrático.

Durante años los criterios para este profesorado eran tan difíciles que se conseguía la acreditación con una media de edad de 57 años, lo que suponía que miles de docentes no podían optar a las plazas.

De esta forma se abría la puerta a que químicos o veterinarios dieran materias como histología, bioquímica o anatomía en las facultades de Medicina.EFE

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