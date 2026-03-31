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Ocho comunidades bajo aviso por fuerte viento y oleaje, con tres en naranja

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Madrid, 31 mar (EFE).- Ocho comunidades autónomas están hoy bajo aviso por fuerte viento y/o temporal marítimo, con Baleares, Cataluña y Aragón en nivel naranja (riesgo importante) por rachas que podrán alcanzar 100 kilómetros por hora en el Pirineo oscense y en el Ampurdán (Girona) y las dos primeras, además, por fuerte oleaje.

A esas comunidades se suma una novena, en nivel amarillo de riesgo (peligro bajo), que es el archipiélago canario, por polvo en suspensión y calima significativa, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Baleares y Cataluña están en aviso naranja por viento y temporal marítimo, mientras que Aragón lo está por viento.

Se registrarán rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el prelitoral sur de Tarragona, la ribera del Ebro de Zaragoza y la isla de Menorca, que han activado avisos de nivel naranja.

Asimismo, se encuentran bajo aviso de igual nivel, aunque por fenómenos costeros, las islas de Mallorca y Menorca, ante olas de hasta 11 metros. También Cataluña en la zona del Ampurdán (Girona), en donde las olas podrán alcanzar hasta 10 metros.

El resto de zonas bajo aviso, de color amarillo por vientos, son el sistema central de Ávila y de Segovia y el sur de Ávila (Castilla y León) ante rachas de 70-80 kilómetros por hora.

Asimismo la sierra de Madrid, por rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Además, Navarra, la ribera del Ebro de la Rioja y, en la Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón, tanto la zona del interior como el litoral, por rachas de 70-80 kilómetros por hora. EFE

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