Baraja pide "no buscar excusas" y reclama "competir mejor" fuera

Valencia, 27 sep (EFE).- El técnico del Valencia, Rubén Baraja, pidió este viernes "no buscar excusas" por "ansiedad" o "juventud" de sus futbolistas y pidió a sus jugadores cambiar "la mentalidad a domicilio y competir mejor", en el día previo a visitar a la Real Sociedad en Anoeta.

"Tenemos que competir mejor de lo que hemos hecho, porque no estoy nada satisfecho. Yo aspiro a otra cosa, aspiro a ver al equipo con otra mentalidad diferente", dijo Baraja sobre su equipo, que todavía no sabe lo que es puntuar fuera de casa y que, según explicó, aún no ha "trasladado" como visitante el nivel que sí es capaz de mostrar como local.

"Hay jugadores que desde que llegaron han aumentado su nivel y sus prestaciones. ¿Ahora no podemos volver a rendir a ese nivel? No hay que buscar excusas de ese tipo. Hay que hacerles creer, que ellos (en referencia a los jugadores) asuman esa parte de responsabilidad y que tengan esa motivación interna de querer crecer, porque les instamos a eso, a poder mejorar", comentó Baraja.

El técnico vallisoletano afirmó que no cree que estén "en un momento en el que la ansiedad esté instaurada en el vestuario" y que no pueden "buscar excusas" porque a pesar de que hay que "protegerlos y potenciarlos, también hay que exigirles que en el proceso de mejora den pasos de gigante cada semana".

Por ello, recalcó que bastantes jugadores ya dieron un buen nivel la pasada campaña y exigió a "quien tiene expectativa alta, estar a la expectativa", porque "cuando tienes un estatus, tienes que consolidarte", algo que, insistió, él intentaba como futbolista: "Esas excusas no me sirven, el jugador tiene que responsabilizarse para encontrar la mejora, porque la necesitamos".

Así, recalcó que desde el cuerpo técnico les transmiten lo mismo cuando juegan en Mestalla o fuera: "Tenemos que conseguir un cambio de mentalidad de que piensen y crean que son capaces de hacerlo, para trasladarlo a cualquier campo, no sólo en Mestalla".

"El año pasado ya nos costó mucho (fuera de casa) pero necesitamos para ser competitivos no buscar excusas. Tenemos que competir mejor de lo que hemos hecho", sostuvo Baraja, que se queda con "la sensación" de que pueden exigirse "mucho más fuera de casa" porque pueden hacerlo.

"Mi obsesión pasa por conseguir que sea el mismo equipo en casa que fuera, más estable. Fuera de casa tenemos que mejorar y creer que con nuestro trabajo podemos cambiar los resultados", repitió el vallisoletano que recalcó que la Real Sociedad es "un equipazo" pese a los resultados, que "lo condicionan todo".

Así, incidió en que "cuando pierdes jugadores importantes y determinantes, llegan otros jugadores de gran nivel pero les tiene que posicionar y dotar de automatismos y eso lleva de un proceso", aunque no dudó de Imanol Alguacil, un técnico "con gran experiencia, que sabe lo que quiere y al que le está costando", pero que es "un modelo de equipo que le gusta". EFE

crn sm/lm