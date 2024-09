El PP acusa a Montero de "vender a los andaluces" y le pregunta cuántas "humillaciones" piensa soportar de Junts

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha acusado este jueves a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber "vendido a los andaluces" con el acuerdo sobre el cupo catalán y le ha preguntado hasta cuándo piensa soportar las "humillaciones" de Junts para garantizarse su "supervivencia política". Durante el debate sobre la financiación autonómica que tiene lugar en el Pleno del Congreso, Bravo ha definido como un "trampantojo" la financiación singular pactada entre el PSOE y ERC, y ha incidido en que supone una "traición" a los "principios de convivencia" que unen a todos los españoles y un "brutal golpe" a la igualdad que "erosiona" la solidaridad interterritorial. Bravo ha vuelto a echar en cara a Montero sus "mentiras" y su cambio de opinión sobre este asunto sólo, ha dicho, para tener el apoyo de ERC para la investidura de Salvador Illa. "¿No le da vergüenza? ¿Le compensa todo para ser ministra", le ha preguntado, acusando a los socialistas de querer crear "independentistas de primera y españoles de segunda" y dando por hecho que "no tienen límites". VAYA A TRIANA A EXPLICARSE "Ha vendido a los andaluces por su supervivencia política", le ha llegado a decir, retándole a ir al barrio sevillano de Triana para ha explicar que ese concierto para Cataluña se va a traducir en "menos médicos para Sevilla, pero más embajadas independentistas" y en "menos profesores para Jaén, pero más consejeros para el Gobierno de Illa". También le ha recriminado que después de haber "ninguneado" al PP ahora le quiera "chantajear" para lograr su apoyo a los objetivos de estabilidad. "De cemento armado", ha deslizado Bravo, quien he echado mano de las palabras del presidente Pedro Sánchez, a su juicio, se "rió" del PP y sus votantes, cuando anunció que levantaría "un muro para islarlo". "Quien ríe el último, ríe mejor y no lo digo por nosotros, lo digo por sus socios de Junts, que se ríen de ustedes en cada votación ¿Cuántas humillaciones parlamentarias les hace falta para darse cuenta de la realidad? ¿Para darse cuenta que su gobierno nació enfermo y que está agonizando?", ha lanzado. ELECCIONES YA Tras remarcar que la "responsabilidad" del PP es "proteger a los españoles" de los socialistas, Bravo ha aseverado que "cuando un Gobierno pierde el Parlamento y únicamente le queda la amenaza y el mercadeo, sólo tiene una salida: convocar elecciones". Además, ha vuelto ha contrastar el "proyecto común y compartido" sobre financiación autonómica de las 14 comunidades que gobierna el PP con la falta de proyecto y de unidad de las tres que gobierna el PSOE, en referencia Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña. Por último, ha reiterado las propuestas del PP en esta materia: negociación multilateral, reunión de la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, igualdad en la prestación de servicios públicos, creación de un fondo transitorio mientras se negocia el nuevo sistema. También ha demandado que se ponga a disposición de las comunidades los 18.000 millones de los fondos europeos que, a su juicio, el Gobierno "no es capaz de ejecutar" y ha avisado de que "la condonación de la deuda no puede sustituir el debate de financiación autonómica". VOX: HAY QUE DEMOSTRARLO CON NÚMEROS En nombre de Vox ha tomado la palabra el diputado Pablo Sáez, quien ha expresado el "rechazo tajante" de su formación a un acuerdo, que a su juicio, evidencia el "desprecio" a España y la "conspiración política" de ERC y PSOE. "Es un paso más en el vaciamiento competencial del Estado", ha reprochado y ha acusado a 'populares' y socialistas de haberlo potenciado con sus "cesiones" y pactos a cambio "de votos". Asimismo, Sáez ha emplazado a la ministra a "demostrar" con números que la financiación singular para Cataluña no va a perjudicar a "nadie". Según ha defendido, la solución no pasa por centrarse en la singularidad de cada territorio, sino por introducir criterios de "sentido común" a las cuentas públicas, ahorrar gasto superfluo y asegurar que todos los españoles reciban los mismos servicios. "En Vox planteamos una enmienda a la totalidad, no solo de este acuerdo, una enmienda a la totalidad al derroche, a la desigualdad, a la burocracia, a la falta de solidaridad, a la falta de eficiencia", ha sentenciado, antes de concluir pidiendo una vez más al Ejecutivo que "se vaya".

