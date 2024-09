El Gobierno convoca a las comunidades autónomas el 28 de octubre para preparar la Conferencia de Presidentes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha enviado este jueves una carta a los presidentes de las comunidades autónomas de cara a la preparación de la próxima Conferencia de Presidentes, que se organizará en Cantabria, y cuya fecha de celebración todavía no se ha concretado. En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo cita a los miembros de los gobiernos autonómicos a una reunión preparatoria el 28 de octubre a las 12.30 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial, donde se propondrá el orden del día para la Conferencia de Presidentes. Torres ya avanzó que a finales de septiembre convocaría a la comisión preparatoria, paso previo en el que participa el ministro con los consejeros autonómicos, y adelantó que no vetará ninguna iniciativa, si bien recordó que la Conferencia de Presidentes no es el órgano para hablar de financiación autonómica, tal y como exige el PP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio que el tema principal de la Conferencia de Presidentes, prevista inicialmente para septiembre, tendría la vivienda como tema principal en el orden del día.

Compartir nota: Guardar