La Universidad Pompeu Fabra acogerá el acto de Rufián e Irene Montero en Barcelona

Barcelona, 26 mar (EFE).- La Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona acogerá el acto sobre el futuro de la izquierda del líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, el próximo 9 de abril.

La charla, en la que también participará el exdirigente de los comunes Xavier Domènech, tendrá lugar en el Campus de la Ciutadella de la UPF, según han anunciado los mismos protagonistas en redes sociales, después de que, según informó el diario Ara, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) declinara acoger el acto.

Bajo el título 'Què s'ha de fer?' (¿Qué se debe hacer?), será una charla similar a la que Rufián mantuvo el pasado mes de febrero en Madrid con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, un coloquio en el que el diputado catalán planteó la necesidad de unidad en la izquierda, provincia a provincia, para frenar el avance electoral de la extrema derecha.

Rufián lleva tiempo reclamando un frente de izquierdas para frenar a la ultraderecha y prendió la mecha con su coloquio con Delgado, en el que planteó actuar con "orden, eficiencia y método" para ganar escaños a Vox "provincia a provincia", lo que implicaría apoyar a la fuerza con mayor implantación en cada una.

La mayoría de partidos que integran Sumar coincidieron con su diagnóstico, pero ERC, EH Bildu y BNG descartaron la unidad electoral.

Además, Podemos rechazó aliarse otra vez con Sumar, como hizo en 2023 y de cuyo grupo parlamentario se salió tras un enfrentamiento abierto con Yolanda Díaz. EFE