Anestesistas debaten cómo sumar la IA a un acto que es "mucho más que dormir al paciente"

San Sebastián, 26 mar (EFE).- Médicos anestesistas debaten en San Sebastián cómo incorporar avances, entre ellos la Inteligencia Artificial (IA) a un proceso, el de la anestesia, que abarca desde la evaluación previa del paciente hasta su reanimación posquirúrgica y el manejo del estado crítico, una actuación médica que va mucho más allá de "dormir" a un enfermo.

Cerca de 2.000 especialistas de este ámbito de la salud participan hasta el próximo sábado en el 38 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) que se celebra desde este jueves en San Sebastián.

Una cita cuya relevancia respaldan cifras como los más de cuatro millones de personas que cada año se someten en nuestro país a procedimientos que requieren anestesia, explica la organización en una nota.

Esta edición del congreso, durante el que se expondrán cerca de 1.600 comunicaciones científicas y pósteres, estará marcada por la inteligencia artificial, la seguridad del paciente y el control del dolor como temas centrales.

El primero de estos asuntos cobrará un protagonismo especial, dado que en los quirófanos y en las áreas críticas de los hospitales los anestesiólogos manejan grandes volúmenes de datos, entre los que se encuentran registros hemodinámicos, ventilatorios y neurológicos.

Un volumen de información que, gracias a la IA, puede transformarse en "conocimiento útil" para anticipar complicaciones antes de que lleguen a manifestarse.

"Estamos viviendo un cambio de época muy estimulante. La inteligencia artificial no viene a sustituirnos sino a amplificar nuestra capacidad de prever, integrar información y tomar decisiones con mayor seguridad", explica la presidenta del comité científico del congreso, Pilar Argente.

Por otra parte, en el ámbito de la seguridad del paciente, los profesionales de la anestesiología deben afrontar un perfil de persona a tratar que ha cambiado "significativamente", con unos enfermos cada vez más mayores, frágiles y con múltiples patologías, lo que exige una medicina "más personalizada".

La organización del congreso destaca que la anestesiología es una de las especialidades médicas que "más ha contribuido a mejorar la seguridad del paciente en las últimas décadas" con una mortalidad asociada al acto anestésico "que se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años, pasando de un fallecimiento por cada 100.000 procedimientos en 1990 a uno por cada 200.000 en 2020".

En esta línea, el doctor presidente del SEDAR, Javier García, recuerda que los anestesiólogos trabajan diariamente con fármacos potencialmente letales, "como anestésicos generales y relajantes musculares derivados del curare, capaces de deprimir la respiración y la función cardiovascular en cuestión de segundos".

De hecho, los expertos advierten de que, sin la presencia de anestesiólogos, podrían producirse hasta 4.000 muertes anuales en pacientes sanos en España por causas directamente relacionadas con la anestesia: esto es cuatro veces más que los fallecidos por accidentes de tráfico.

En el ámbito del control del dolor, el congreso prestará especial atención a la prevención prevención del dolor crónico posquirúrgico y a la optimización de los protocolos ERAS en cirugías de alta complejidad, como la cardíaca o la hepática avanzada. EFE