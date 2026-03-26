Rufián irá a la campaña andaluza si le invitan, pero ve incoherente colaborar con 3 listas

Madrid, 26 mar (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado este jueves dispuesto a participar en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo si le invitan, aunque a renglón seguido ha reconocido que sería "incoherente" hacerlo en actos de tres candidaturas que compitan entre sí.

Al preguntarle la prensa en los pasillos del Congreso si acudirá a la campaña andaluza, él ha indicado: "Si me invitan, voy a ir".

Ha añadido que proviene de una familia andaluza "y a mucha honra" y ha recordado que lleva "toda la vida" participando en actos políticos en Andalucía.

Preguntado a continuación acerca de si iría a mítines de tres candidaturas distintas, ya que los partidos de la izquierda a los que él anima a una confluencia podrían tener al menos tres listas diferentes en algunas circunscripciones, ha contestado: "No voy a ir a tres actos, sería incoherente". EFE