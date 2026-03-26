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Rufián llama a presionar a Junts para que oponerse a la prórroga de alquileres tenga coste

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Madrid, 26 mar (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado este jueves a "presionar" a Junts para que apoye el decreto que prorroga los contratos de alquiler y para que, si no lo hace, conlleve para ellos un "coste social".

"Tenemos veinte días para entre todos presionar a Junts, en la calle, en redes, hacer incluso un llamamiento a la prensa seria, porque van a hacer una salvajada por intereses que nadie entiende o sí", ha señalado en declaraciones en el Congreso.

Rufián, que ayer en el debate parlamentario sobre la guerra en Irán ya deseó "años de ostracismo político" a Junts si vota en contra de la prórroga de alquileres, ha insistido en que "la pregunta es para quién trabajan y por qué la derecha catalana vota en contra de algo tan normal como proteger a la gente a la que se le acaba el contrato de alquiler".

"¿Es que ellos no tienen votantes a los que se les acabe el contrato de alquiler?", ha planteado, tras incidir en que, a su juicio, "dejar a la intemperie a tres millones de personas debería tener un coste social".

Sobre el decreto de medidas anticrisis, que hoy se vota en el Congreso, Rufián lo ha calificado de "rácano, como casi todos los del PSOE", pero ha confirmado su respaldo.EFE

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