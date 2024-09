Un foco de lengua azul deja a la Feria Ganadera de Zafra sin vacuno, ovino y caprino

Mérida, 23 sep (EFE).- Un foco de serotipo 1 de la enfermedad de la lengua azul en una explotación de la comarca veterinaria de Trujillo (Cáceres) ha obligado a declarar toda Extremadura zona restringida al movimiento y, por tanto, a dejar sin ganado vacuno, ovino y caprino la Feria Internacional Ganadera de Zafra (Badajoz), una de las más importantes de España, que comenzará este jueves.

Así lo ha comunicado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, tras reunirse este lunes en Mérida con representantes de organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y los colegios oficiales de veterinarios, así como con la organización de la feria, asociaciones presentes en esta cita y el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón.

El foco, registrado en una explotación con seis ovejas afectadas con síntomas que "no son graves" de una cabaña de un millar, se ha conocido este fin de semana y la notificación oficial ha llegado esta misma mañana.

De ahí esta reunión en la que, de acuerdo a la orden ministerial, se declara "zona restringida a toda Extremadura", por lo que la feria de Zafra no podrá tener animales sensibles a esta enfermedad, lo que supone unas 1.600 cabezas de ganado menos, y solo contará con ejemplares de equino, porcino y avícola.

Una decisión que, ha remarcado Morán, se adopta de acuerdo a la normativa nacional pero también por "responsabilidad" para salvaguardar la salud de la cabaña ganadera y que no afecte a la actividad económica" del sector, la cual ha sido apoyada además de forma "unánime".

La Junta de Extremadura va a trabajar "de la mano" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para activar la vacunación, que es obligatoria para todo el ganado ovino y vacuno de más de tres meses en la región, y ya ha contactado con diferentes laboratorios para hacer acopio de la vacuna.

En este sentido, ha recordado que en Extremadura hay "un protocolo ya hecho de vacunación del serotipo 4 desde hace 20 años", con lo cual esto va a funcionar de forma "ágil".

El Ejecutivo extremeño va a pedir también una nueva reunión del Comité RASVE, de alerta sanitaria veterinaria, que ya se reunió la semana pasada para abordar el foco de serotipo 3 de lengua azul detectado en explotaciones de ganado ovino de la región lusa de Évora, y que provocó que se cerrase la frontera para los movimientos de ganado de Portugal a España, con vacunación en este caso "voluntaria" en Extremadura.

Morán espera que en la nueva reunión para tratar la presencia de serotipo 1 se pueda alcanzar un acuerdo para "flexibilizar algunos tipos de movimientos teniendo en cuenta una serie de protocolos de seguridad, realizados tanto por los ganaderos como por la administración, para asegurar esa salud animal".

También ha atendido a los medios el comisario de la Feria de Zafra, Santiago Malpica, quien ha calificado como "un jarro de agua fría" la restricción de ganado vacuno, ovino y caprino en el certamen internacional, ya que además precisamente este año se habían realizado "grandes inversiones" en las naves que los albergan, con la construcción, por ejemplo, de "74 corrales".

En cualquier caso, los criadores están de acuerdo en la decisión adoptada pues sería "una irresponsabilidad" celebrar la feria con todos los rumiantes cuando son "susceptibles de transmitir la enfermedad" y "si esto se va de las manos, nos echarían la culpa", ha indicado Malpica, quien se ha mostrado convencido de que habrá "más casos" de lengua azul porque ahora es la "época propicia", por las condiciones de temperatura y humedad, para el mosquito vector.

La Feria de Zafra no contará tampoco con las subastas ya que no es posible implantar la modalidad virtual, como se había planteado y se hizo en alguna edición durante la pandemia, al no disponer de tiempo suficiente.

El resto de la programación se mantiene intacta: las jornadas técnicas, el concurso morfológico de equino o la entrega de premios de merino, cuyo concurso ya se celebró en la feria de primavera de la ciudad, ha señalado el comisario, quien ha remarcado que habrá "muchas actividades, pero no las naves repletas como otros años".

En la reunión se ha puesto sobre la mesa un posible aplazamiento de la feria pero, ha precisado Malpica, es "una organización tan compleja que sería imposible hacerlo en otra época". EFE

csc/pcm/aam