Todos los partidos menos Vox apoyan una declaración ante el desafío del cambio climático

Madrid, 23 sep (EFE).- Todos los partidos del Congreso, excepto Vox, se han adherido este lunes a una declaración política ante el desafío del cambio climático impulsada por la campaña ‘Mandato por el clima’.

El BNG se ha sumado este lunes a la firma de la declaración política ante el desafío del cambio climático que ya habían realizado PP, PSOE, Sumar, EH Bildu, mientras que los representantes de los grupos parlamentarios PNV, ERC, Podemos, Coalición Canaria, UPN y Junts per Catalunya se han adherido pero no han acudido y Vox ha anunciado que no firmará.

La firma se ha realizado este lunes en el Congreso en la tercera y última jornada del programa de formación ‘Mandato por el Clima’, que ha estado dirigida a los grupos parlamentarios y que ha promovido la adhesión a la declaración política.

“Que la mayoría de los partidos políticos están a favor de una acción contra el cambio climático es algo muy potente, pero todo depende de cómo se aplique este acuerdo”, ha afirmado a EFE Fernando Prieto, del Observatorio de Sostenibilidad, que ha añadido que ahora va a haber un “seguimiento y una auditoría sobre las acciones que están tomándose en esta Cámara para que se lleven a la realidad”.

Por su parte, Lourdes Benavides, responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón, ha asegurado a EFE que están “muy contentos con la participación” y que esto “tendría que ser el principio”, además de recordar “que hay que escuchar a la ciencia” aunque “sea una obviedad”.

Como parte de la sesión han realizado ponencias los científicos Xavier Rodó, de ISGlobal; Isabelle Anguelovski, de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), y José Esquinas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA).

Anguelovski ha explicado a los políticos que, por un lado, es “un trabajo científico de identificar desigualdades ambientales por clase, género, raza/etnia o edad” y, por otro, “fomentar y crear políticas que favorezcan diferentes tipos de justicia”.

También se ha realizado una mesa política entre César Sánchez (PP), Ángel Martínez (PSOE), Mar González (Sumar) y Carmen da Silva (BNG).

El programa ‘Mandatos por el clima’, que ha sido impulsado en España por el Observatorio de Sostenibilidad y GLOBE International con el apoyo de Oxfam Intermón, ha tenido tres sesiones: una primera el 21 de mayo, día en el que solo acudieron tres de los 350 diputados del Congreso; una segunda, el 16 de septiembre, a la que fueron unos 50 políticos y la de este lunes, a la que han asistido aproximadamente una veintena de diputados y senadores. EFE

