Moreno convoca este lunes a los portavoces de los grupos para informarles de su reunión con Sánchez

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha convocado este lunes a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios para informarles de los asuntos tratados en la reunión que mantuvo el viernes con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Las reuniones con los portavoces parlamentarios se desarrollarán en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta. Se producirán de menor a mayor, de manera que se iniciarán a las 9,30 horas con el portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, seguido de la portavoz del Grupo por Andalucía, Inma Nieto; del portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira; del presidente del Grupo del PSOE-A, Juan Espadas, y del portavoz del Grupo del PP-A, Toni Martín. Está previsto que la ronda finalice en torno a las 13,30 horas y, además de las comparecencias de los portavoces, se producirá también la de un miembro del Gobierno, para dar cuenta de lo tratado en las reuniones. Unos días antes de su reunión con Sánchez, el propio Juanma Moreno anunció esta ronda de reuniones con los portavoz de los grupos para comunicarles "de primera mano" qué ha trasladado a Sánchez y qué ha dado de sí la reunión. "Quiero que estén perfectamente informados, pero al mismo tiempo quiero que ellos también tomen conciencia y me traigan sus propuestas para ver qué hacemos con el presente y el futuro de nuestra tierra en este momento tan complejo y difícil como el que estamos viviendo", agregó el presidente de la Junta sobre lo que espera de su reunión con los portavoces de los grupos representados en el Parlamento autonómico. La última ronda de reuniones que el presidente mantuvo con los portavoces parlamentarios fue el 8 de septiembre de 2023 con el objetivo de buscar consensos sobre asuntos fundamentales para Andalucía y llegar a un "gran acuerdo" para que la Unión Europea reconozca la singularidad de esta región como la más azotada por la sequía. CONTENIDO DE LA REUNIÓN CON SÁNCHEZ En cuanto al contenido de la reunión con Sánchez, Moreno le trasladó un documento con cien reivindicaciones para Andalucía, pero, según manifestó en la comparecencia posterior ante los medios de comunicación, salía con las "manos vacías" y sin "ningún compromiso" para la comunidad autónoma por parte del jefe del Ejecutivo español, al que demandó que retire "lo antes posible" el "cupo catalán" porque supone la ruptura de la solidaridad y de la igualdad. "Salgo de la reunión sin que haya ningún compromiso concreto para Andalucía. No puedo trasladar a la opinión pública ningún tipo de concreción ni compromiso porque no lo ha habido por parte del presidente", indicó Moreno. "Me voy con las manos vacías, sin resultados concretos, más allá de una conversación", según señaló Moreno, quien reconoció que más que una reunión con Pedro Sánchez, hubiera deseado un debate entre todas las comunidades en el seno de la Conferencia de Presidentes, cuya convocatoria reclamó al jefe del Ejecutivo.

