Rueda reitera que será "muy reivindicativo" con la financiación: "No renuncio a las cosas a las que tenemos derecho"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a insistir en que será "muy reivindicativo" en una futura negociación sobre la financiación autonómica y ha recordado las líneas rojas que fijará, entre las que ha destacado "no admitir que el criterio para recibir más sea recaudar más en tu territorio" o "no admitir que el criterio tiene que ser único, financiar por habitante, y no hacerlo también por el coste de los servicios". "Si respetan esas líneas, sacaríamos una cifra para seguir haciendo cosas. Voy a ser muy reivindicativo. No renuncio a las cosas a las que tenemos derecho. A Galicia no la van a dejar con las migajas de los banquetes que se quieren dar otros", ha subrayado en una entrevista este domingo en La Voz de Galicia recogida por Europa Press. Además, el presidente autonómico ha asegurado que en la reunión mantenida con Pedro Sánchez este viernes, el presidente del Gobierno le dijo que hay comunidades que "insisten en que están mal financiadas". Por el contrario, el mandatario gallego ha sostenido que tiene "interés" en que "no se acepte la idea de que unas están mal y otras tienen de sobra". "La única cifra de la que le hablé fue: 'Cuando nos sientes a todos, diré que la dispersión y el envejecimiento suponen casi 700 millones más de lo que nos da el Estado. Y hablaré de eso escuchando a mis compañeros y preguntándote cuánto tienes para darnos a todos'", ha aseverado. Sobre la quita de la deuda que la oposición ha reclamado, Alfonso Rueda ha asegurado que se trata de "una coartada del Gobierno para decirle a quien la acepte que ya negoció el financiamiento". Asimismo, cuestionado sobre si teme que otros dirigentes del PP sí hablen sobre financiamiento en sus reuniones con Sánchez, el titular del Gobierno gallego ha afirmado que espera que sus compañeros tengan claro que "negociar por separado es perjudicial para todos". "Sería caer en una trampa letal para Galicia aceptar una oferta sin saber qué se reparte, y cuando el presidente Sánchez la hace porque ya hizo una oferta a Cataluña y necesita blanquearla, porque sabe que no es buena para el conjunto de las comunidades", ha manifestado. ALTRI Por otro lado, preguntado sobre la postura de Sánchez sobre el proyecto que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei, Rueda ha asegurado que el presidente del Ejecutivo central "no dijo ni mucho menos lo que aseguró Besteiro hace dos días". En este sentido, el presidente autonómico ha señalado que Sánchez le pidió "detalles" y le dijo que "lo iba a mirar". "Insistió en que lo mirará. Hay que quedarse con eso. Veremos si es cierto", ha sostenido. También ha reprochado al líder del PSdeG que muestre "muy poco criterio" con este proyecto, después de que, "sin que haya cambiado y sin conocer datos nuevos, diga que hay incumplimientos flagrantes en materia económica y medioambiental". ACUERDOS CON LA OPOSICIÓN Además, cuestionado sobre si se volverá a reunir con los portavoces de la oposición, Alfonso Rueda ha avanzado que comparecerá en el Parlamento para explicar sus "intenciones generales". Con todo, ha apostillado que tendrá un contacto con los líderes de la oposición "si esas reuniones sirven para algo". En esta línea, ha asegurado que seguirá "intentando" llegar a acuerdos con PSdeG y BNG, aunque ha reconocido que "es difícil". "Comprendo que el Partido Socialista de Galicia es el más sometido a los dictados de Ferraz, y el Bloque está en un momento complicado después de que su candidata perdiese las elecciones por tercera vez. Aunque no aflore, el ruido y el cuestionamiento interno en el BNG tiene que ser bastante fuerte", ha apuntado.

