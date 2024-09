Arrasate: "Será difícil recuperar a Muriqi antes del parón"

Palma, 22 sep (EFE). - El entrenador del RCD Mallorca Jagoba Arrasate ha confirmado la lesión de Vedat Muriqi, que sufre "una rotura muscular no muy grande", pero que le dificultará volver a los terrenos de juego "antes del parón" por los partidos de selecciones que habrá entre el 7 y el 18 de octubre.

"Con estas lesiones a veces se estima un tiempo y hay otros plazos, hasta que no cicatrice y veamos la evolución no tiene sentido dar un plazo", añadió el técnico sobre la baja de su delantero referencia, en la rueda de prensa previa al partido entre el Betis y el RCD Mallorca.

"No es la situación ideal para nosotros pero porque lo vemos desde nuestro punto de vista; el jugador quiere jugar con equipo y selección y hay que lidiar con todo eso. Cuanto más boletos compres es más fácil que te toque la lotería", remarcó sobre la exigencia del calendario.

Otro futbolista que causará baja en la visita del elenco bermellón al Benito Villamarín es Takuma Asano, que tiene "molestias que le impiden estar al 100 %". Los técnicos evitarán que los problemas físicos vayan a más.

La noticia positiva de la convocatoria es la vuelta de Pablo Maffeo, quien se ha recuperado antes de lo que se esperaba y ofrece a Arrasate "una alternativa más para el lateral".

El técnico de Berriatúa destacó la prueba de nivel que tiene el Mallorca el lunes ante el Betis: "Es un equipo que ya tiene la plantilla cerrada y ha ganado dos partidos en casa. Es un buen test para nosotros y esperemos hacer un buen partido, los buenos equipos son los que hacen un buen partido tras otro", señaló.

"Cada partido es diferente, la altura de sus laterales va a ser más alta y nos complicará la presión. La idea es ser valientes, en estos campos si el partido solo tiene una dirección es difícil sacar un buen resultado, tenemos que amenazarles, es fácil decirlo y difícil hacerlo" indicó Arrasate sobre la propuesta de juego.

"La primera oportunidad es mañana, no sé porque no tiene que hacerlo bien. Demostramos que podemos ser competitivos, en los últimos años ha habido mejores resultados en casa pero eso no tiene porque ser así", sentenció el entrenador sobre el tramo de tres partidos consecutivos que jugará el Mallorca lejos de Son Moix.EFE

