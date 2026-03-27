Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a votar en los comicios del 17 de mayo

Sevilla, 27 mar (EFE).- Un total de 6.812.861 personas están llamadas a votar el próximo 17 de mayo en las elecciones andaluzas, de las cuales 302.005 podrán hacerlo desde el extranjero, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos, que se han dado a conocer en un comunicado, reflejan también que 368.853 residentes en Andalucía podrán acudir por primera vez a las urnas al haber cumplido 18 años desde la anterior cita electoral, celebrada el 19 de junio de 2022.

Los electores residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía sin necesidad de solicitud previa, ha precisado el INE, a quienes enviarán la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, si bien también pueden acudir directamente a los centros de votación que establezca el Ministerio del 9 al 14 de mayo, días habilitados para el depósito del voto en las urnas.

El país con más andaluces residiendo en el extranjero es Argentina, donde están llamados a votar 68.782 personas; seguido de Francia, donde residen otras 41.512, y Alemania, con 32.847 residentes.

Por provincias, 1.555.625 personas están llamadas a las urnas en la de Sevilla, la que más población tiene de toda Andalucía.

Detrás, se sitúan Málaga, con 1.213.379 electores; Cádiz, con 1.003.948; Granada, con 726.517 personas residentes con posibilidad de voto; Córdoba, donde hay 627.117; Jaén, con 500.798; Almería, con 484.643 electores, y Huelva, con 398.829 personas que están llamadas a acudir a las urnas el 17 de mayo.

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 30 de marzo al 6 de abril en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, detalla la nota.

Mientras, los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

Igualmente, desde el INE han apuntado que quienes realicen la solicitud de oposición a recibir propaganda electoral hasta el 6 de abril, no la recibirán por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones. EFE