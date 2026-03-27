La CNMC crea un registro de alias para combatir las estafas que se comenten por SMS

Madrid, 27 mar (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular que regula el registro de alias, un sistema que permitirá verificar los nombres o marcas que aparecen como remitentes en los mensajes SMS, MMS o RCS enviados a números españoles a partir del 7 de junio de 2026.

De esta forma, solo podrán utilizarse como remitente los alias previamente inscritos en el registro y vinculados a su titular legítimo, ha señalado este viernes la CNMC en un comunicado.

El objetivo de esta medida, afirma el organismo, es devolver la confianza a los usuarios en las comunicaciones electrónicas a través de mensajes y reforzar su protección frente al intento de fraudes de suplantación de identidad, una práctica en la que los estafadores utilizan alias (el nombre de un banco o de una empresa) para aparentar que un mensaje procede de una entidad legítima.

El registro de alias, gestionado por la CNMC, recogerá todos los identificadores alfanuméricos (letras, números y letras combinados u otros caracteres) que pueden utilizarse como remitente en mensajes enviados a números españoles.

Para registrarlos, los interesados deberán acreditar que el alias tiene vinculación con su marca, nombre comercial, denominación social o dominio, entre otros criterios, y que cumple las reglas técnicas y de formato establecidas en la circular.

Asimismo, la circular también define los distintos agentes que participan en el envío de mensajes (proveedores de servicio de mensajería en origen, tránsito o terminación) y sus responsabilidades.

Por su parte, los proveedores de mensajería podrán realizar cargas masivas de alias durante un mes a contar desde la entrada en vigor de la circular tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, podrán realizar pruebas y adaptar sus sistemas para interactuar con este registro de alias hasta el próximo 6 de junio. Al día siguiente, 7 de junio, entrarán plenamente en vigor las obligaciones de bloqueo de mensajes enviados con alias no registrados o inscritos.

La CNMC habilitará en su página web un portal público que permitirá consultar qué alias están registrados y quién es su titular

Estas medidas se enmarcan en la Orden TDF/149/2025, del 12 de febrero, que establece diversas actuaciones para combatir las estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos. EFE