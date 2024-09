Héctor Alterio celebra su 95 cumpleaños sobre un escenario en Palma

Palma, 21 sep (EFE).- Héctor Alterio ha cumplido este sábado 95 años y lo ha hecho sobre un escenario, en el Auditorium de Palma, con la obra 'Una pequeña historia', en la que representa su viaje de ida y vuelta a Argentina.

Con esta obra escrita y dirigida por su pareja desde hace casi 60, Ángela Bacaicoa, con la que está de gira, Alterio ha celebrado sobre las tablas su aniversario.

Al finalizar la función, el actor ha recibido una tarta como obsequio por un día tan especial, y el público le ha cantado espontáneamente el 'Cumpleaños feliz'.

En una entrevista a EFE al principio del verano, cuanto estrenó la obra en el Teatro Reina Victoria de Madrid, el actor argentino explicó: "El teatro para mi es un entretenimiento, me fortalece y me reafirma, me siento como cuando de adolescente entretenía a mis amigos y jugaba con mi madre" a ser que era otro.

La obra es un discurrir por el exilio y luego el retorno a Buenos Aires, teniendo como fondo la música del piano de Juan Esteban Cuacci, con el tango como hilo conductor y textos de León Felipe, un autor del que se enamoró e hizo suyo, exiliado como él; Borges, Catulo Castillo, Piazzolla, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez.

Con una carrera de éxito en su país, el actor se vio obligado a exiliarse cuando de gira por España para presentar la película 'La tregua', le alertaron de que aparecía en una lista de la Triple A.

"Supuso todo un cambio, me fui adaptando porque no tenía otra posibilidad, era la única opción de subsistencia, no tenía alternativa", rememoró a Efe. En España encontró "manos generosas, espontáneas, inesperadas que me ayudaron en momentos delicados". "Eso es inolvidable para mí", destacó.

Sobre su primer viaje de vuelta a su país, contó: "Sentí el cariño de la gente", que le reconocía y le aplaudía; gente desconocida que le impulsaba a salir a la calle para "sentirme mirado y agradecido, y me hacía olvidar que debía volver a un lugar que no era el mío".EFE

