Identifican a un conductor a 201 kilómetros por hora en un tramo de 90 en Cantabria

Santander, 27 mar (EFE).- La Guardia Civil de Cantabria ha identificado a un conductor que fue detectado hace un mes circulando a 201 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 de la carretera CA-136, entre Tagle y Santillana del Mar.

Los agentes detectaron el vehículo dentro de los controles de vigilancia de carreteras secundarias el pasado 28 de febrero pero no pudieron pararlo en ese momento, explica el instituto armado en un comunicado.

La Guardia Civil ha localizado e identificado este mes de marzo al conductor, un joven de 20 años, vecino de Torrelavega y ha abierto diligencias como investigado por un delito contra la seguridad vial, castigado con penas de 3 a 6 meses y privación del derecho de conducir de uno a cuatro años. EFE