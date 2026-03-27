Motociclismo, con M de Murcia

Óscar Maya Belchí

Madrid, 27 mar (EFE).- Ana Carrasco Gabarrón (Cehegín, Murcia, 1997). En 2018 fue la primera mujer campeona del mundo de motociclismo. En 2024 ganó el primer mundial de motociclismo femenino de la historia. Este último, un nuevo impulso para su carrera deportiva. Afronta su segunda temporada en la categoría intermedia del Mundial de Superbikes, Supersport, con seis patrocinadores murcianos, de 14 totales.

“Murcia es el epicentro del motociclismo español a nivel de formación”, asegura Ana Carrasco en una entrevista en EFE. Nuevas generaciones en formación con ídolos actuales en la élite con los que pueden coincidir en sus entrenamientos. Pedro Acosta y Fermín Aldeguer en MotoGP; Máximo Quiles y Álvaro Carpe en Moto3 marcan el camino de Murcia sobre dos ruedas.

Pregunta: Segunda temporada en Supersport.¿Cómo la afronta?

Respuesta: Un poco diferente. La experiencia me va a ayudar mucho, sobre todo al inicio. Acabé la pasada temporada mucho mejor de lo que empecé, en una nueva categoría. Y eso me permitirá arrancar mejor. Esperando también ver qué material tenemos, con una moto de Honda un poco más competitiva para ir creciendo durante el año. Si a lo largo de la temporada tenemos alguna ayuda a nivel de moto podemos hacer buenos resultados.

P: ¿Qué lecciones saca tras esa primera temporada de construir un proyecto?

R: Muchas cosas. Cada fin de semana nos encontramos cosas nuevas, con un equipo nuevo sin experiencia en el Mundial, pero sí que creo que dentro de esas dificultades el equipo trabajó bien, intentamos siempre solventar las cosas y al final creo que toda esa experiencia es lo que lo que nos puede ayudar ahora.

P: ¿Cómo ha sido el trabajo con una marca tan experimentada como Honda?

R: Me gusta porque tienen mucha atención y mucha gente, en muchas carreras teníamos bastante gente de HRC cogiendo información, hicimos muchos test también… Al final, como piloto, la evolución no es tan rápida como nos gustaría, porque siempre nos gustaría que todas las mejoras vinieran antes, pero Honda está muy implicada.

En algunos fines de semana hemos tenido que trabajar mucho más enfocados en probar cosas que en el resultado en sí. Entonces, como piloto, muchas veces no es fácil de gestionar porque al final lo que quieres es que todo te vaya bien y hacerlo lo mejor posible.

P: Imagino que el poner los cimientos del proyecto le han servido también para trabajar en cómo lidiar con la frustración de siempre querer más, ¿no?

R: Sí. También entiendo bien el rol que tengo dentro del proyecto e intento que la moto sea cada vez más competitiva, y en eso es en lo que estoy centrada. Obviamente quiero tener una moto que funcione porque creo que tengo capacidad para poder estar delante en la categoría, pero tenemos que tener paciencia porque al final empezamos este proyecto sabiendo que iba a ser un proyecto a largo plazo y que necesitábamos tiempo.

Sí que es cierto que hubo momentos un poco de colapso durante la temporada porque al final quieres hacerlo bien, pero tienes limitaciones tú, hay limitaciones por parte de la moto también… entonces muchas veces es difícil ser positivo y no perder un poco la paciencia. Pero hay que mirar a largo plazo. Además, durante la temporada fui entendiendo la forma de trabajar en ello, en rendir al 100% y sacar el mejor partido posible.

P: ¿Qué objetivos tiene en la temporada 2026?

R: Espero que este año las cosas vayan un poquito mejor, que vayan viniendo más mejoras e intentar que durante la temporada vayan saliendo mejores resultados. Tras esta pretemporada me encuentro mucho mejor en la moto. ¿Qué resultado me gustaría? Depende de muchos factores que no puedo controlar. Lo que me pongo siempre como objetivo es ser más rápida que el año pasado en todos los circuitos.

P: Este es el segundo de los dos años que firmó como piloto Honda. ¿Qué espera que suponga esta temporada de cara a su futuro en la competición?

R: Me la tomo con el objetivo personal de intentar mejorar personalmente, evolucionar la moto y que el proyecto crezca. Soy consciente de que si tenemos una mejor moto soy capaz de estar delante y me veo capaz de ganar. He tenido la oportunidad de ganar el Mundial dos veces, entonces mi objetivo es conseguirlo una tercera vez; por ello me centro en tener una moto competitiva lo antes posible.

P: Una temporada 2026 en la que cuenta con más apoyo que nunca a nivel de empresas de su región, Murcia.

R: Llevo muchos años compitiendo en el Mundial y sí, es el año en el que más apoyo tengo de la Región de Murcia. En el motociclismo hemos tenido un ‘boom’ dentro de la región, con bastantes pilotos compitiendo a nivel mundial. El hecho de que Pedro -Acosta- y Fermín -Aldeguer- estén en MotoGP ayuda. Creo que en la historia de Murcia nunca hemos tenido tantos pilotos profesionales en tantas categorías diferentes y eso ha hecho que muchas marcas de la región se enfoquen en el motociclismo cuando antes estaban más enfocados en otros deportes.

En Murcia siempre ha habido apoyo al deporte por parte de las empresas, pero no tan enfocado al motociclismo y en los últimos años hemos tenido un cambio bastante grande. Este año marcas como El Pozo o Inversus se unen a nuestro proyecto. Además de UCAM, Primafrio, Costa Cálida y Prevemur. Son marcas muy importantes dentro de la Región y para mí es un orgullo llevar las marcas de Murcia y ser embajadora de ellas.

P: Usted, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer… ¿Nota también que, además, ayudáis a construir cantera?

R: En los últimos años ha crecido mucho. Hay muchos pilotos que vienen por debajo con posibilidades de llegar al Mundial. Murcia es el epicentro del motociclismo español a nivel de formación. Hay muchas escuelas, se trabaja bien, tenemos buen clima y se puede entrenar todo el año… Muchos pilotos del mundial hacen la pretemporada en Murcia. Y eso hace que tengamos un montón de niños que están empezando y que pueden entrenar con gente que ya es profesional. Tienen la posibilidad de entrenar con gente de más nivel.

P: ¿Con qué infraestructura cuentan en la Región de Murcia?

R: Además del circuito de Cartagena hay varios circuitos más pequeños en los que solemos entrenar, está la escuela de Paco Mármol -director de Pakosta Riders Factory-, que en su día estuvo con Pedro Acosta y ahora a casi todos los niños los lleva él… Hay cuatro o cinco sitios en los que nos movemos y en los que se puede entrenar siempre. EFE