El PP cree que Sánchez nombra a Cuerpo para no señalar a ningún sucesor y seguir al frente

Madrid, 27 mar (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado este viernes convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a Carlos Cuerpo vicepresidente para "no señalar a ningún sucesor" e "intentar seguir él".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, al ser preguntado sobre la designación de Cuerpo, quien hoy tomará posesión de su cargo como relevo de María Jesús Montero al frente de la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo.

Bendodo ha dicho que Carlos Cuerpo ha sido elegido por Pedro Sánchez porque quiere lanzar un mensaje contundente y es que detrás de él no hay nadie y que después de él no habrá nada: "Detrás de mí nadie, después de mí nada", ha comentado.

Ha indicado que "un vicepresidente puede estar perfectamente situado en la carrera sucesoria de Pedro Sánchez" y que, al nombrar a uno que no tiene un perfil político, sino técnico, lo que ha hecho es "no señalar a ningún sucesor para intentar seguir él".

Sobre las negociaciones con Vox para formar gobierno en Extremadura, ha dicho que los ciudadanos han hablado alto y claro y que por tanto, ninguno de los dos partidos puede "defraudar" sus expectativas.

Ha recordado que están en negociaciones, que éstas llevan su tiempo y que ahora llega la Semana Santa, pero se ha mostrado convencido de que "más bien pronto que tarde llegarán acuerdos para buenos gobiernos" en Extremadura, Aragón y Castilla y León. EFE