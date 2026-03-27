El Hospital del Mar, pionero en usar equipos precisos para detectar el cáncer de pulmón

Barcelona, 27 mar (EFE).- El Hospital del Mar de Barcelona es el primer centro de España que utiliza un nuevo equipo de ecobroncoscopia más preciso para el diagnóstico de tumores pulmonares en fases iniciales y se ha convertido en el primero de Europa en diagnosticar un cáncer utilizando esta herramienta.

La incorporación de este equipo, el Olympus BF-UCP190F, ayudará a agilizar el trabajo de los especialistas en endoscopia del Servicio de Neumología, sobre todo en los casos de sospecha de cáncer de pulmón, según ha explicado este viernes el Hospital del Mar en un comunicado.

El caso diagnosticado utilizando esta tecnología, que corresponde a un paciente de 64 años, ha sido publicado en la revista Archivos de Bronconeumología.

El nuevo ecobroncoscopio es más preciso que los equipos anteriores a la hora de acceder a zonas de los pulmones de difícil acceso, donde hasta ahora se tenía que recurrir a técnicas más complejas.

La nueva técnica consiste en introducir en la vía aérea un broncoscopio, que incorpora un ecógrafo en su extremo, con un diámetro inferior a los existentes hasta ahora para localizar pequeños tumores en el tercio medio del pulmón.

Además de facilitar el acceso a puntos del pulmón no alcanzables hasta ahora, esta herramienta permite hacer la biopsia de las lesiones sin tener que extraer el ecógrafo.

El jefe de sección de la Unidad de Endoscopia Respiratoria del Servicio de Neumología del Hospital del Mar, Albert Sánchez Font, ha explicado que "la ventaja de este equipo es que puedes hacer la biopsia en tiempo real, ves dónde la estás haciendo, con un rendimiento superior".

El facultativo destaca también que será "muy útil" para hacer el diagnóstico de los pacientes con un posible tumor cuando se ponga en marcha el programa de cribado de cáncer de pulmón.

"Para el paciente, el principal avance es la posibilidad de diagnosticar el cáncer de pulmón en estadios iniciales y antes de la cirugía, hecho que permite recortar tiempo en el quirófano ya que no hacen falta biopsias y solo se tiene que extraer el tumor, reduciendo el riesgo de complicaciones posteriores a la cirugía", ha subrayado.

El primer caso diagnosticado con esta herramienta en Europa corresponde a un paciente de 64 años, fumador y en tratamiento antirretroviral por VIH y con cirrosis hepática por infección por hepatitis C.

En una tomografía computada (TC) realizada en junio de 2025 se le detectó una masa alojada en el lóbulo superior del pulmón derecho, aunque no fue posible llegar a un diagnóstico con la ecobroncoscopia convencional y radial (la habitual) que se le realizó.

El nuevo equipo sí pudo confirmar que se trataba de un carcinoma de pulmón de célula no pequeña operable.

El Hospital del Mar ha destacado la capacidad de esta nueva herramienta para obtener imágenes ecográficas en tiempo real "y llevar a cabo la punción aspirada y/o la biopsia guiada de la lesión, situada en una localización en los bronquios de difícil acceso".

La incorporación de este avance tecnológico busca "continuar apostando por una detección precoz que nos permita ofrecer al paciente el tratamiento más efectivo en una etapa inicial de la enfermedad", ha dicho el jefe del Servicio de Neumología del Mar, Diego Rodríguez. EFE

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