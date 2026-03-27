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Bellerín: "La Champions sería un hito para el club"

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Sevilla, 27 mar (EFE).- El lateral derecho del Betis y uno de los capitanes del equipo Héctor Bellerín ha considerado que esta temporada tienen "una oportunidad muy buena de volver a vivir algo muy bonito" y que entrar en puestos de Liga de Campeones "sería un hito para el club a nivel futbolístico, económico y de felicidad".

"Creo que eso es algo enorme y depende de nosotros mismos", dijo el zaguero catalán, quien reflexionó en los medios del club sobre las expectativas y aspiraciones del grupo que dirige el chileno Manuel Pellegrini y sobre sus sensaciones tras volver a jugar después de una larga ausencia por lesión.

El lateral barcelonés reapareció el pasado 15 de marzo ante el Celta después de lesionarse el 10 de enero frente al Oviedo y logró, además, su primer gol en un año en el que ha disputado dieciocho partidos y en el que ahora vive "un momento personal alegre".

Bellerín, a sus 31 años recién cumplidos, vive su segunda etapa en el Betis, al que llegó en la campaña 2021-2022 y al que, tras un paréntesis en el que regresó al Arsenal y pasó por el Barcelona y el Sporting de Lisboa, volvió en la 2023-2024 al equipo de Heliópolis.

Ahora, tras unos meses lastrado por sus problemas físicos, ha sentido en su vuelta a los terrenos de juego "una muy buena conexión" con sus compañeros porque "había partidos donde veía al equipo disfrutar y quería estar ahí también".

"Sin embargo, lo más frustrante ha sido cuando el equipo ha estado mal y uno siente que puede ayudar", reconoció el zaguero, quien no dejó de hacer profesión de fe de beticismo como el primer día en el que recaló en la entidad: "el Betis tiene un componente emocional, familiar y cultural" con su familia "y eso tiene un peso espiritual brutal", dijo.

Se refirió a las exigencias de la afición pese a que el equipo de Pellegrini va en quinta posición en LaLiga y está en cuartos de Liga Europa en una eliminatoria ante el Sporting de Braga portugués y explicó que llevan un ciclo de cinco campañas "disfrutando de un nivel que no se ha disfrutado antes en este club" que, en su opinión, puede estar en el origen del "ruido". EFE

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