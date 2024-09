La Fiscalía estudia si el juez del 'caso Begoña Gómez' cometió un delito de prevaricación continuada

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid estudia si el juez del 'caso Begoña Gómez' ha cometido un delito de prevaricación continuada, aunque descarta la comisión de uno de revelación de secretos, según han informado a Europa Press fuentes fiscales. Este mismo viernes el Ministerio Fiscal ha remitido un escrito a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que solicita que se pida al juez Juan Carlos Peinado todo lo actuado hasta la fecha antes de pronunciarse si procede o no la admisión a trámite de la querella presentada en su contra por parte de la mujer del presidente del Gobierno. Según ha informado el Ministerio Público, se ha solicitado testimonio "íntegro" de las actuaciones en papel a fin de tener un conocimiento "pleno" de lo actuado antes de emitir informe sobre la querella presentada por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, a la que el juez Peinado investiga por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La Fiscalía ha apuntado que, una vez que el TSJM reciba toda la documentación requerida, la Fiscalía pide que de nuevo se les dé traslado para "informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión". Fue el pasado mes de agosto cuando Gómez se querelló contra el juez Peinado por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. Su letrado, Antonio Camacho, explicaba en el escrito de 53 páginas que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas en el momento en el que las pesquisas eran aun unas diligencias previas. Sostiene que habría trasladado a las acusaciones populares --Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias-- esas actuaciones procesales y esto propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación. Esta querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se suma a la que presentó la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía ya informó a favor de que se admitiese a trámite. En el caso de la tercera querella presentada contra el juez Peinado, e interpuesta por el periodista Máximo Pradera por un delito de revelación de secretos, la Fiscalía informó de que no cabía su admisión a trámite.

