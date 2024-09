PP acusa al Gobierno de "dar la espalda" a los menores que llegan a Canarias y buscar "romper" el Ejecutivo de Clavijo

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles al Gobierno central de "dar la espalda" a los menores migrantes que llegan a Canarias y ha cargado contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, porque, a su juicio, lo que quiere es "romper" el Gobierno que preside Fernando Clavijo, de CC, en coalición con los 'populares' en el archipiélago. Ha sido en la sesión de control del Congreso durante su debate con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha preguntado si es ella quien está "bloqueando" el "principio de acuerdo" que, según ha dicho, alcanzaron el pasado 12 de agosto Clavijo, el PP y el Gobierno central. "De esa reunión salió un principio de acuerdo que el señor Ángel Víctor Torres abrazó con entusiasmo y del que dijo que sólo necesitaba del 'ok' del Ministerio de Hacienda. ¿Quién ha bloqueado ese acuerdo, fue usted o fue una instrucción del presidente del Gobierno?", ha preguntado Tellado. INSOLIDARIDAD DEL PP Montero le ha contestado que ninguno de sus argumentos podrá "tapar la vergüenza" que, a su juicio, supuso que el PP votara el pasado mes de julio en contra de reformar la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de estos menores entre las comunidades en determinadas circunstancias. "No habrá ni un solo argumento, incluido el económico, que les permita a ustedes esconderse después de una actitud que ha sido absolutamente insolidaria con un gobierno en el que ustedes están", ha abundado. Ante esta afirmación, Tellado ha defendido que "son las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, las únicas que han demostrado solidaridad en la atención a los menores no acompañados". "Ustedes ayudan muy poco a esas comunidades autónomas, le dan la espalda al Gobierno de Canarias ¿Sabe por qué? Porque lo único que le interesa al señor Torres es tratar de romper el gobierno de Canarias", le ha soltado, antes de insistir en que el Ejecutivo central "amenaza y chantajea" a las autonomías y en que el de Pedro Sánchez es un Ejecutivo "incompetente, prepotente e insolvente". En su segundo turno, Montero ha recriminado a los 'populares' que, como Vox, quieran hacer de la inmigración "campo de batalla" desde "el populismo, las falsas noticias y de la criminalización de las personas inmigrantes, incluidos los menores". "¿Usted qué alternativa tiene para la inmigración? Habla de mandar la Armada para combatir los cayucos, habló de deportaciones masivas, una expresión que no podría ponerse un demócrata en la boca nunca porque nos retrotrae hacia otro entorno", ha dicho Montero, echando en cara a Tellado la "poca empatía" de su partido con "niños y niñas que lo único que aspiran es a tener un futuro mejor". En este contexto, ha indicado que "el único partido y el único Gobierno que apoyó al señor Clavijo en la modificación de la Ley de Extranjería" fueron el PSOE y el Ejecutivo central y que fue el PP el que "votó en contra de los intereses de Canarias". "Y Canarias lo tiene en cuenta", ha finalizado.

