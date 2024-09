Familias de niños con cáncer lanzan un cuento para un lenguaje empático con la enfermedad

Madrid, 18 sep (EFE).- Las familias de niños con cáncer han publicado "Cáncer infantil sin cuentos", una obra dirigida a todo tipo de público, que propone términos alternativos para tratar la enfermedad con un uso adecuado del lenguaje y una visión empática, responsable y asertiva.

"En el cáncer infantil no hay superheroínas ni superhéroes. Los niños con cáncer tienen los mismos sentimientos que cualquier otro joven de su edad y pueden tener días más difíciles que otros", es el mensaje que quiere trasladar la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFC) y la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (Asion) coincidiendo con el mes de sensibilización del cáncer pediátrico.

El cuento, ilustrado por Sergio Montal, invita a reflexionar sobre frases, conceptos y términos que, aunque bienintencionados, suelen causar malestar, estrés o tristeza en menores y adolescentes con cáncer, así como en sus familias.

El libro analiza conceptos arraigados e imágenes estereotipadas que históricamente se han vinculado con el cáncer infantil.

Un ejemplo es el uso de del lenguaje bélico, con términos como "campeones o guerreros". El cuento deja claro que "las niñas y los niños no luchan, son sus tratamientos los que actúan" y, por tanto, no hay ganadores ni perdedores.

"Los menores no están librando una batalla, y no es su culpa si se curan o no", precisan las familias en el texto.

En el cuento también se abordan estereotipos como el de los "superhéroes", que deshumaniza a los pacientes, y repasa conceptos e imágenes que generan prototipos e impactan negativamente en la salud mental de niños y adolescentes con cáncer.

"¿Sabías que es habitual ver representados a menores con cáncer sin pelo con o sin pañuelo? Pero, normalmente, esta es solo una etapa en la vida del menor y del tratamiento, y ni siquiera tiene por qué ocurrir", zanjan las familias en el cuento.

Y es que el texto quiere dejar claro que el cáncer pediátrico "no es un cuento de terror: no hay monstruos ni bichos". Por ello, las familias demandan que se utilicen palabras reales para hablar de la enfermedad, de esta manera los niños saben que están rodeados de personas que les apoyan y les ayudan a sentirse mejor.EFE

