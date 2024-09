Rueda ratifica que a Galicia "no le interesa" la condonación de deuda y que no negociará bilateralmente financiación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido, ante la posibilidad de que su homólogo estatal, Pedro Sánchez, pueda ofrecerle en la reunión prevista para el próximo viernes la condonación de deuda, que a Galicia "no le interesa" esta vía porque, a diferencia de Cataluña, "no tiene un problema" con la misma. "Si hay dinero, prefiero que se invierta en otras cosas", ha anticipado. En el marco de la jornada 'Los retos económicos de Galicia', organizada por 'El País', donde ha sido entrevistado por Pepa Bueno y a la espera de cuál será el planteamiento de Sánchez --aunque Rueda ha dado por hecho que abordará la financiación y ha sopesado la posibilidad de que le ponga encima de la mesa una "oferta"--, el presidente gallego ha vuelto a expresar su rechazo a cualquier negociación bilateral. "Una cosa es hablar", ha matizado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha precisado que, ante cualquier paso más allá de Sánchez, le recordará que el foro adecuado para cerrar propuestas debe ser "multilateral". Con Sánchez, eso sí, ha admitido que quiere alcanzar "acuerdos" en otras cuestiones que son específicas de interés para Galicia --en la pasada jornada había aludido a inversiones para infraestructuras o proyectos industriales, por ejemplo--. Eso sí, ante la pregunta de si rechazaría una condonación de la deuda, ha argumentado que esta vía "no interesa a Galicia" y que no está dispuesto a dar pasos que "legitimen" un trato "privilegiado" a Cataluña, que tiene "una deuda infinitamente superior" a la gallega y está "ahogada en intereses". "Nosotros no tenemos un problema de necesitar que se condone deuda. La mayor parte es deuda bancaria. No nos interesa. Me interesa estar bien financiado, pero a nosotros todo esto de condonaciones de deuda no nos conviene", ha anticipado el también líder del PP gallego, quien ha advertido de que Galicia "no va solucionar los problemas" de Cataluña.

