PSdeG ve "absurdo" e "infantil" que Rueda "no pueda hablar" de financiación con Sánchez por las directrices de Feijóo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha considerado "un poco absurdo" e hasta "infantil" que el titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, "no pueda hablar" de financiación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las directrices del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sus barones. En declaraciones a los medios este martes en Santiago de Compostela, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha considerado que Rueda debe aprovechar el encuentro con Sánchez para "poner encima de la mesa las preocupaciones de los gallegos" y abordar la "financiación singular", adaptada a las necesidades de Galicia. Además, ha criticado el hecho de que el presidente gallego no mantenga un encuentro con los líderes de la oposición en Galicia para abordar la postura a defender ante el Ejecutivo estatal. "No es una buena forma de hacer política porque requiere amplios consensos", ha afirmado. Con todo, ha dicho que el titular del Gobierno gallego "sabe cuál es la posición del PSOE" y espera que aproveche la cita para "hablar de la financiación" pese a la postura del PP y aborde también "los mecanismos de solidaridad y de corresponsabilidad". Besteiro, además, ha pedido a Rueda "coherencia" en su postura al considerar que lo primero que se debe de hacer para "defender los intereses de Galicia es "ser coherentes". "Y lo que hay que hacer es que cuando uno reclama un determinado comportamiento, en este caso fiscal, también tiene que ser corresponsable fiscalmente él", ha sostenido. En este punto y en un acto en el que ha reunido a todos los alcaldes que el partido tiene en Galicia para abordar la financiación local, Besteiro ha aprovechado para recordar al responsable del Gobierno gallego que "lo que pide al Estado" también tiene que ser capaz la Xunta de "dárselo a los propios ayuntamientos". "La coherencia es esencial en política y veremos si en esa reunión mantiene la coherencia o si simplemente lo que está haciendo es actuar al dictado de lo que le marca Feijóo", ha indicado para subrayar que "eso no significa defender los intereses de Galicia". ALTRI Por otra parte, preguntado sobre la postura de los socialistas en relación a la planta que Altri plantea para Palas de Rei (Lugo) --un proyecto que se prevé que Rueda aborde con Sánchez--, Besteiro ha vuelto a señalar que su formación reivindica que esos proyectos deben ser estratégicos y entendidos bajo el prisma del "consenso común" en Galicia y, sobre todo, de la "sostenibilidad". "Consideramos que la sostenibilidad económica y social también tiene que ser defendida en ese proyecto", ha afirmado para sostener que le "genera incerteza" que una iniciativa empresarial de estas características reclame 250 millones de fondos públicos y asegure que, "si no los hay, no va a ir para delante". "A mí esa situación me genera incerteza sobre la realidad y la viabilidad de ese proyecto", ha dicho para recordar también que en un primer momento "había una oferta social en un número de puestos de trabajo importante" sobre un proyecto de fibras ecosostenibles que "cambió radicalmente". "Todo eso necesita explicaciones y hasta ahora nadie las ha dado", ha insistido para argumentar que "cuando uno pide financiación pública debe dar explicaciones". "Cuando la Xunta dice que va a apoyar ese proyecto con fondos públicos debe decir cuánto dinero va a disponer para ese proyecto y de donde van a salir esos fondos", ha manifestado. Besteiro ha destacado que el PSdeG siempre mantuvo la "misma posición" en relación a este proyecto y ha afirmado que "los estudios no solo se deben hacer en el ámbito medioambiental, sino también en relación a la sostenibilidad económica y social del proyecto.

