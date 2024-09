Junts lleva hoy al Congreso su reforma contra la multirreincidencia que pena robar móviles con hasta 3 años de cárcel

Junts llevará este martes al Pleno del Congreso su reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que busca frenar el problema de la multirreincidencia y en la que, entre otras cosas, plantea que el robo de dispositivos móviles esté penado con hasta tres años de prisión. Actualmente, la Cámara Baja tiene en tramitación parlamentaria una reforma del Código Penal en esta materia impulsada por el PP con el fin de endurecer el castigo a la multirreincidencia en hurtos y estafas. Su toma en consideración salió adelante el pasado mes de junio gracias al voto a favor de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN. El próximo martes, los de Míriam Nogueras intentarán que también se tome en consideración su propio texto en el que alertan de la "alarma social" que, a su juicio, existe en términos de inseguridad, ya que, según detallan, el sistema -ya sea policial, administrativo o judicial- no es capaz de "evitar" las oleadas de delitos poco graves, especialmente hurtos. "Cuando pasan a disposición judicial, los infractores son dejados en libertad y continuan delinquiendo impunemente una y otra vez", alertan en el texto, recogido por Europa Press. Además, sostienen que a pesar la reforma que se llevó a cabo en el año 2022 del Código Penal para dar "solución a la insuficiente respuesta penal ante los hurtos multirreincidentes" la situación en las calles "sigue empeorando paulatinamente". UNO DE LOS "MAYORES" PROBLEMAS EN CATALUÑA "El trabajo policial, en muchos casos, no es efectivo hasta que una sentencia firme condenatoria con pena de prisión obliga al ingreso de los delincuentes en prisión, un proceso que puede durar años o incluso puede no producirse", inciden. Desde el grupo independentista alertan también de este tipo de delincuencia ha aumentado un 6% en Cataluña y actualmente es percibida como uno de los "mayores" problemas. "La ciudadanía percibe y los datos confirman", aseguran. Por ello, lo que proponen es una modificación del Código Penal, en relación con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico previstos en el capítulo primero del título trece. En concreto, quieren cambiar el artículo 234, para que las penas a la multireincidencia no dependan del montante acumulado de las infracciones, que actualmente está situado en 400 euros. Y también el artículo 235, al que quieren añadir penas de uno a tres años de prisión por el robo de móviles o dispositivos electrónicos. También abogan por modificar el artículo 22 de la misma norma, relativo a las circunstancias agravantes, y el artículo 66 sobre las reglas generales para la aplicación de las penas en los delitos leves, para penar con una multa de uno a tres meses los delitos reincidentes. MÁS JUECES Y MÁS HERRAMIENTAS PARA AYUNTAMIENTOS Por otro lado, con el objetivo de dotar de los "recursos necesarios" que permitan hacer efectiva la reforma propuesta, piden modificar también el Anexo IV de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para que el número de jueces de adscripción territorial en Cataluña pase de 35 a 70. Asimismo, aspiran a retocar el artículo 105 la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que las entidades locales tengan la capacidad de poder actuar penalmente contra los delincuentes sin perjuicio de la actuación que corresponda a la Fiscalía. Finalmente, proponen incluir una modificación puntual al Real Decreto por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, en relación a la información de carácter general contenida en los registros integrados en el sistema, y en relación a la información contenida en la inscripción de sentencias firmes, así como en la inscripción de medidas cautelares.

