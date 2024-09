Temas del día de EFE España del lunes 16 de septiembre de 2024

ESPAÑA VENEZUELA

Madrid - La detención de dos españoles en Venezuela, acusados de participar en una supuesta operación para atentar contra Nicolás Maduro complica la crisis abierta en sus relaciones con España, ya que el Gobierno niega que pertenezcan al CNI, como sostienen las autoridades venezolanas, y porque se produce en un delicado momento a raíz de la acogida del opositor Edmundo González como asilado político.

PARTIDOS PSOE

Madrid - El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, expone ante los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE los principales retos que les esperan en este curso político, marcado por la negociación presupuestaria, la crisis territorial por la financiación autonómica y la falta de consenso en política exterior.

TRIBUNALES MARBELLA

Marbella - Al mejor postor. La web de venta de bienes embargados a políticos y funcionarios vinculados a Marbella sirve de reclamo para muchos particulares, inversores y coleccionistas que pujan por las nuevas propiedades que se acaban de incorporar en la página de venta y así resarcir el daño causado a esta ciudad.

CÓMIC PREMIO

Madrid - El Ministerio de Cultura anuncia el Premio Nacional del Cómic, que como cada año distinguirá la mejor obra de este género dibujada y escrita por autores españoles, en cualquiera de las lenguas del Estado, publicada en España en su primera edición el año anterior.

VÍCTOR DEL ÁRBOL (ENTREVISTA)

Barcelona - "Todos los actos tienen consecuencias y en el tiempo de las fieras, no hay ni vida pequeña, ni lugar pequeño", afirma el escritor Víctor del Árbol, en una entrevista con EFE, al hablar de su nuevo título, 'El tiempo de las fieras', con un antihéroe de protagonista, el Gordo Soria, un subinspector de policía a punto de jubilarse. Por Irene Dalmases.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- València.- MUNICIPIOS VALÈNCIA.- El Ayuntamiento de València celebra el pleno sobre el estado de la ciudad y otro sobre corrupción. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- CARTAS CREDENCIALES.- Los nuevos embajadores de Egipto, Catar, Australia, Paraguay, Perú y Palestina entregan por separado sus cartas credenciales a Felipe VI. Palacio Real. (Texto) (Vídeo) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Rueda de prensa del secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, y de la portavoz adjunta, Teresa Pérez c/ Francisco Villaespesa, 18 (Texto) (Vídeo) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, interviene en la reunión interparlamentaria del grupo parlamentario socialista que tiene lugar en el Congreso junto a diputados, senadores y europarlamentarios de su partido Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El portavoz de Comuns, Joan Mena, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Catalunya en Comú. CC/ Marina, 131. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa de Vox tras la reunión del Comité de Acción Política del partido. C/ Bambú, 12. (Texto) (Vídeo) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2025.- Sumar presenta sus propuestas para los Presupuestos Generales del Estado de 2025 en un acto conducido por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al que asistirán sus otros cuatro ministros: Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego. Colegio de Arquitectos de Madrid. C/Hortaleza,63. (Foto) (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- Rueda de prensa del PSC para valorar la actualidad política. Casal Socialista Joan Reventós (C/ Pallars, 191) y 'streaming' en el canal de YouTube del PSC (https://www.youtube.com/user/psctv). (Texto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- SÁNCHEZ CES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del Consejo Económico y Social, CES, Antón Costas, quien le entrega la memoria sobre la situación laboral en España de 2023 Palacio de la Moncloa (Texto) (Vídeo) (Foto)

13:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- MARRUECOS CANARIAS.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con la cónsul general del Reino de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri. Presidencia. (Texto) (Foto)

17:30h.- Barcelona.- GENERALITAT EXTREMADURA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantiene un encuentro con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. Palau de la Generalitat.

ECONOMÍA

9:00h.- Madrid.- EMPLEO EXTRANJEROS.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica los datos de afiliación de trabajadores extranjeros relativa al mes pasado. (Texto)

9:00h.- Madrid.- PRECIOS SERVICIOS.- El INE publica el Índice de Precios del Sector Servicios correspondiente al segundo trimestre de 2024. (Texto)

9:00h.- Madrid.- CÍRCULO EMPRESARIOS.- El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, participa en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. Hotel Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto)

9:00h.- Madrid.- FRAUDE GASOLINAS.- Comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra la empresa Hafesa por un supuesto fraude fiscal en concepto del IVA de hidrocarburos superior a 154 millones de euros entre 2016 y 2019. (Texto)

09:15h.- Málaga.- CONGRESO VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, inaugura la cuarta edición del Congreso Nacional de Vivienda, organizado por la Asociación de Promotores y Constructores de España. Diputación de Málaga. (Texto) (Foto)

09:30h.- Barcelona.- APARTAMENTOS TURÍSTICOS.- La asociación de apartamentos turísticos Apartur organiza un encuentro con medios para informar de novedades judiciales respecto al decreto ley aprobado por el Govern el pasado noviembre que regula los pisos turísticos. Colegio Periodistas. Rambla Catalunya, 10.

10:00h.- Madrid.- FORO BANCA.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, inaugura el VII Foro Banca organizado por El Economista, que cuenta con la participación, entre otros, del consejero delegado del Sabadell, César González Bueno; la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz; el consejero delegado de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela; el responsable de BBVA España, Peio Belausteguigotia, y la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán. (Texto) (Vídeo)

10:15h.- Valladolid.- TRANSPORTES FERROCARRIL.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visita las obras de la nueva estación intermodal de Valladolid para impulsar el tráfico ferroviario de mercancías, en un acto al que asisten también el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Camino de la Fuente Amarga. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:15h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Cepsa, Iberia, Iberia Express, Vueling y la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) presentan el informe 'Cómo hacer de España el líder europeo de SAF' con la participación de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau. Torre Cepsa. Paseo de la Castellana, 259-A. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez presentan la nueva aplicación de la Seguridad Social. José Abascal, 39. (Texto)

11:15h.- A Coruña. MINISTRO DE ECONOMÍA. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, inaugura el Foro Económico de Galicia, en el auditorio de Afundación, en A Coruña.Rúa Cantón Grande, 8. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. (Foto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, presenta sus propuestas para los Presupuestos Generales del Estado junto a los ministros Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego. Colegio de Arquitectos de Madrid. Calle Hortaleza, 63. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez que investiga en el caso Koldo varias adjudicaciones de contratos públicos en pandemia interroga como testigos a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y a dos altos cargos. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a los exjefes de ETA Miren Itxaso Zaldúa, Sahatsa, y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, por su presunta participación en atentados perpetrados contra la Universidad de Navarra, El Corte Inglés de Zaragoza y dos empresas en el año 2002. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- Juzgan a un presunto yihadista retornado de Siria que fue detenido en agosto de 2022 en Mataró (Barcelona) tras detectar la Policía que había accedido a Europa por la la ruta de los Balcanes junto a otro arrestado en Austria. La Fiscalía le pide 17 años de cárcel. Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUANA CANAL.- La Audiencia de Madrid inicia, con la selección del jurado popular, el juicio a Jesús Pradales por el homicidio de su pareja, Juana Canal, en 2003, en una vista oral en la que la Fiscalía y la acusación particular pedirán 15 años de cárcel para el acusado. Audiencia Provincial. Calle Santiago de Compostela 96.

10:15h.- València.- CONTROL FRONTERAS.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, visitan las instalaciones del Puesto de Control Fronterizo ubicadas en el Puerto de València. Edificio del Reloj del Puerto. (Texto).

11:00h.- Alcantarilla (Murcia).- MINISTRA DE DEFENSA.- Margarita Robles, ministra de Defensa, visita la Escuela Militar de Paracaidismo 'Méndez Parada' y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

20:00h.- Granada.- JUSTICIA TSJA.- El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, asiste el acto de apertura del Año Judicial a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. Sede del TSJA. Plaza Nueva, 10. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- INMIGRACIÓN IRREGULAR.- Balance quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior.

09:30.- Oviedo.- MINISTRA DE CIENCIA.- Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, se reúne con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la sede del Gobierno del Principado, en Oviedo (Asturias).Cobertura gráfica. A las 10:30 h. firma, con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, el convenio para la puesta en marcha en Asturias del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas, en la sede del Gobierno del Principado, en Oviedo (Asturias). A las 11:50 h. visita la Biblioteca Central de Oviedo. Cobertura oficial.

10:00h.- Madrid.- JORNADA SALUD.- Celebración de la "Jornada parlamentaria sobre el futuro del Sistema Nacional de Salud" en el Congreso, en la que participan portavoces de los grupos parlamentarios. Congreso de los Diputados.

10:00h.- Madrid.- SANIDAD PÚBLICA.- Presentación en el Congreso del informe 'El Sistema Nacional de Salud ante el reto demográfico: claves para afrontar este desafío'. Congreso.

10:00h.- Barcelona.- SALUD BEBÉS.- El secretario de Salud Pública, Esteve Fernández Muñoz, presenta el inicio de la campaña de inmunización contra el virus respiratorio sincidial (VRS) para prevenir la bronquiolitis y sus complicaciones en bebés de hasta 6 meses. C/ Fernando Pessoa, 47-51. CAP Casernes. (Texto)

10:00h.- Cartagena.- MAR MENOR.- La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional de Murcia que trata la posible modificación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor acoge la comparecencia del miembro de Agroingenieros Pedro Fernández Molina. Parlamento. (Texto)

10:30h.- Oviedo.- UNIVERSIDAD DOCENCIA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, firma con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, un convenio para activar el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador en Asturias. Sede de la Presidencia. C/ Suárez de la Riva, 11. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- MINISTRA INCLUSIÓN.- Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presenta la nueva aplicación de la Seguridad Social, en la sede del Ministerio. Al finalizar, comparece en rueda de prensa.

10:45h.- Zaragoza.- ALIANZA STEAM.- La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero firma junto a los presidentes de CEOE Aragón, Miguel Marzo, y Directivas de Aragón, María Sasot, la incorporación del Gobierno autonómico a través del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) a la Alianza +STEAM impulsada por ambas entidades. CEOE Aragón – Salón de actos. C/ Dr. Val-Carreres, 12.

11:30h.- Madrid.- RACISMO DISCRIMINACIÓN.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional de sensibilización contra el racismo. Ministerio de Igualdad. (Texto)

11:00h.- Huesca.- TURISMO SENDERISMO.- La presidenta de la comarca Hoya de Huesca, Mónica Soler, presenta en rueda de prensa la IV Ruta del Abadiado. Historia y naturaleza. Sede Comarca Hoya de Huesca. Calle Coso Alto, 18.

12:00h.- Madrid.- CONFESIONES RELIGIOSAS.- Constitución de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España con representantes de una decena de confesiones cristianas con presencia en el territorio nacional. Catedral del Redentor de la Iglesia Española Reformada Episcopal. C/ Beneficencia, 18. (Texto)

12:00h.- Pamplona.- VIOLENCIA MACHISTA.- Minuto de silencio del Parlamento de Navarra en repulsa ante el último asesinato por violencia de género en Vizcaya. Frente al Parlamento foral.

12:00h.- Cartagena.- MAR MENOR.- La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional de Murcia que trata la posible modificación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor acoge la comparecencia del director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas. Parlamento. (Texto)

12:00h.- Sevilla.- FESTIVAL CIENTÍFICO.- Presentación del Festival Sabio de Sevilla, el primer festival de cultura científica de la ciudad, organizado por la Universidad de Sevilla y la Fundación Cajasol. Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol.

12:00h.- Cartagena.- MEDIOAMBIENTE INDUSTRIA.- Jornada sobre economía circular en el sector industrial. El Batel. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- MINISTRA DE IGUALDAD.- Ana Redondo, ministra de Igualdad, interviene en la presentación de la memoria anual del Servicio 021 CEDRE, en la sede del Ministerio.Asiste la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

13:00h.- Madrid.- SALUD TABACO.- Jornada formativa organizada por el laboratorio Aflofarm y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) sobre tabaco y salud pública (Presencial o telemático) Asociación de la Prensa de Madrid. Juan Bravo 6.

13:30h.- Madrid.- SANIDAD PÚBLICA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, participa en la apertura del acto del Observatorio Europeo de los Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria de la OMS Europa para analizar el sistema sanitario español. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20. (Texto)

16:00h.- Madrid.- POLÍTICA AMBIENTAL.- El Congreso acoge una nueva jornada del programa de formación 'Mandato por el Clima' de 16:00 a 18:00.

16:30h.- Cervera de Pisuerga (Palencia).- CASA REAL.- La Reina Sofía visita el Parque Natural de la Montaña Palentina para conocer el estado de conservación del gato montés en zonas ganaderas del norte de la Península Ibérica, donde se desarrolla un proyecto conjunto de la Fundación Reina Sofía y la Estación Biológica de Doñana-CSIC. Parador Nacional de Cervera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Dos Hermanas (Sevilla).- VIRUS NILO.- Vecinos de varios municipios sevillanos afectados por el virus del Nilo se concentran para pedir a la Administración medidas ante este problema de salud pública. Plaza del Ayuntamiento.

19:30h.- Bilbao.- POLÍTICA CRISTIANISMO.- El exdirigente del PP y exministro Jaime Mayor Oreja presenta la fundación que ha puesto en marcha para la defensa de los valores cristianos. Palacio Euskalduna.

21:45h.- Madrid.- MINISTRA SANIDAD.- La ministra de Sanidad, Mónica García, es entrevistada en Onda Cero

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL CÓMIC.- Se falla el Premio Nacional del Cómic.

10:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, presentan el Premio del Público Ciudad de San Sebastián. Ayuntamiento.

10:00h.- Barcelona.- LITERATURA CATALANA.- Presentación de la Semana del Libro en Catalán Biblioteca Institut Pau Claris. Passeig de Lluís Companys, 18. (Texto)

11:00h.- Badalona (Barcelona).- FESTIVAL ARTES.- Presentación del festival The Gate en Badalona, impulsado por la Fura dels Baus Seu de la Fundació Èpica. La Fura dels Baus. C/ Eduard Maristany 293, Local C. Port de Badalona. (Texto)

11:30h.- Oviedo.- BELLAS ARTES.- El Museo de Bellas Artes de Asturias presenta la nueva programación de actividades para los meses de septiembre a diciembre. Patio del Palacio de Velarde.

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ZARZUELA.- El director de la Temporada de Zarzuela de Canarias, Rafael Sánchez Araña, y la presidenta de la asociación de Amigos Canarios de la Zarzuela, Argelia Camino, presentan las obras programadas en las 32 edición de la temporada dedicada al género chico en las islas. Teatro Pérez Galdós.

17:30h.- Madrid.- MINISTRO DE CULTURA.- Ernest Urtasun, ministro de Cultura, mantiene una reunión con la ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, en la sede del Ministerio.

17:30h.- Madrid.- YUVAL NOAH HARARI.- Rueda de prensa por zoom con Yuval Noah Harari por su nuevo libro 'Nexus'.

17:30h.- València.- CULTURA CINE.- La Sala SGAE Centre Cultural de València acoge un encuentro con el realizador Daniel Monzón (ganador de tres Premios Goya por Celda 211 y Las leyes de la frontera), quien hablará sobre los procesos creativos y los secretos de dirección de sus películas. Sala SGAE Centre Cultural, c/ Blanquerías, 6.

17:30h.- Oviedo.- MODA ASTURIAS.- Mesa redonda 'Conversaciones sobre moda en Asturias: presente y futuro' en la que participan la doctora por la Universidad de Oviedo, especializada en moda, María Elena Palmegiani, la diseñadora Lucía Incera y el creador de la firma Made by Kös, Constantino Menéndez. Aula Magna del Edificio Histórico.

19:00h.- Zaragoza.- UNIZAR CICLO.- La actriz Charo López, protagonista, desde la década de los años 60, de multitud de películas, funciones teatrales y series de televisión, inaugura la nueva temporada de 'El tiempo de las mujeres', el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social. Aula Magna del Paraninfo.

19:00h.- Madrid.- MINISTRO DE CULTURA.- Ernest Urtasun, ministro de Cultura, participa en la inauguración de la exposición 'Embrujo. Los mundos de Miguel de Molina', en la Casa de Velázquez, en Madrid.

21:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- CINE FUERTEVENTURA.- El Cabildo de Fuerteventura inaugura una exposición con fotografías de los rodajes cinematográficos que ha acogido la isla en los últimos diez años. Palacio de Formación y Congresos.

22:00h.- Oviedo.- MÚSICA MELENDI.- Melendi ofrece en Oviedo un concierto de su gira '20 años sin noticias', coincidiendo con las Fiestas de San Mateo. Recinto de la Ería. (Texto) (Foto)



