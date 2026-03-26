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Denuncian que la mitad de los militares no serán reconocidos como profesión de riesgo

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Madrid, 26 mar (EFE).- Asociaciones profesionales de militares han denunciado este jueves que miles de efectivos -la mitad de los militares- quedarán fuera de la medida impulsada por el Ministerio de Defensa de declarar a la carrera militar como profesión de riesgo, ya que sólo se contempla para aquellos integrados en el Régimen General de la Seguridad Social.

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) han señalado que al limitarse la medida a los militares integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, afectará a aquellos ingresados a partir de 1 de enero de 2011 y excluirá a la mitad de los militares.

El Ministerio de Defensa ha propuesto iniciar los trámites para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), que preside la ministra Margarita Robles y en el que están representadas las asociaciones profesionales.

Se trata de una reivindicación histórica de las asociaciones militares y de los grupos parlamentarios, que han presentado iniciativas en ese sentido.

Las tres asociaciones profesionales exigieron la modificación del Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el Sistema de Seguridad Social mediante la aplicación de coeficiente reductores.

Para los militares acogidos al Régimen de Clases Pasivas, que se quedan fuera de este reconocimiento, estas asociaciones solicitaron varias medidas compensatorias como la modificación de la Ley General de Seguridad Social para permitir el paso de un régimen a otro (pasarela), el incremento de los haberes reguladores, el pase voluntario a la reserva a los 58 años (oficiales y suboficiales) y el ascenso en la reserva.

"En Irak, Líbano, Turquía o en cualquier otra misión o cometido corre el mismo riesgo el militar de Seguridad Social que el de Clases Pasivas, es la misma profesión y debe recibir el mismo trato", han destacado.

Las asociaciones explican que durante el pleno también se informó de un incremento en el Componente Singular del Complemento Específico (CSCE) para 107.000 puestos de trabajo (tropa y marinería, suboficiales y empleos iniciales de oficial).

Se trata de 40 euros brutos para los niveles 1 al 18; 30 euros brutos para el nivel 19; 20 euros brutos para el nivel 20; y 10 euros brutos para el nivel 21.

Asfaspro, Aume y UMT han calificado este aumento como "claramente escaso" y han urgido a Defensa a alcanzar la equiparación salarial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros empleados públicos. EFE

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