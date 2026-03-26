Finalista a mejor docente del mundo cree que "amar lo desconocido" es la base de ducación

Puertollano (Ciudad Real), 26 mar (EFE).- El profesor de Formación Profesional del CIFP Virgen de Gracia de Puertollano (Ciudad Real), Ángel Luis González, finalista a mejor profesor del mundo en el Muallem Prize, ha defendido que “amar lo desconocido” es la base de la educación, y ha reivindicado el poder transformador del aula como “la última revolución” del sistema educativo.

En una entrevista con EFE, con motivo del lanzamiento de su libro 'La educación creativa. El método de enseñanza de un profesor que no esperaba serlo' (Plaza & Janés) que sale a la venta este jueves, ha explicado que la obra surge tras su visibilidad mediática y como una oportunidad para compartir su visión de la docencia.

Ha señalado que la idea central del libro es acercarse al conocimiento sin buscar recompensas inmediatas. “No estudiar algo para sumar puntos, sino por el simple hecho de descubrir”, ha indicado González, que ha afirmado que su propia trayectoria hacia la docencia responde a esa actitud.

También ha criticado la tendencia a buscar métodos educativos universales al considerar que cada alumno tiene una forma distinta de aprender.

“Intentamos encontrar el ‘hit’ educativo pero eso es profundamente antihumano”, ha afirmado este profesor que defiende que la educación debe adaptarse a la diversidad individual.

En este sentido,González ha explicado que “amar lo desconocido” implica aceptar esa singularidad y desarrollar un proceso de introspección.

Además, ha considerado que la educación debe centrarse en la persona antes que en la técnica y ha defendido que el amor por el conocimiento y por uno mismo es el punto de partida para cualquier aprendizaje significativo.

A su juicio, enseñar consiste en “dar lo que eres” para que otros aprendan, un proceso que ha calificado de “casi milagroso”.

Sobre su trayectoria, ha reconocido que no esperaba ser profesor y que su camino cambió al dejarse orientar por personas de su entorno.

“A veces otros ven en ti lo que tú no ves”, ha señalado, tras recordar cómo un docente le animó a estudiar informática pese a no tener recursos en casa.

El autor también ha abordado el concepto de la “segunda piel”, que vincula a su adolescencia y ha explicado que se trata de un mecanismo de adaptación social que puede alejar a las personas de su identidad real.

“Todos llevamos máscaras pero en la docencia es imposible sostenerlas”, ha indicado.

Asimismo, ha defendido que el ejercicio docente exige autenticidad ya que el alumnado percibe rápidamente cuándo el profesor no es genuino.

“Si no eres tú, se nota”, ha asegurado González, que también ha advertido del riesgo de “vaciarse” al vivir condicionado por expectativas externas.

El docente ha sido reconocido internacionalmente tras ser nominado a mejor profesor del mundo en el Global Teacher Prize y segundo en el Muallem Prize, Premio Internacional del Profesor, y que lo sitúa entre los cuatro mejores docentes del mundo en su tercera edición -el único español- entre más de 16.000 candidaturas, un logro que ha calificado de “muy emocionante”.

González ha detallado que durante su proceso en el Global Teacher Prize reflexionó sobre metodologías educativas complejas que, aunque eficaces en algunos casos, no funcionaban con todos los alumnos, lo que reforzó su apuesta por enfoques más humanos y personalizados. EFE

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