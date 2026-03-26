Los españoles viajaron un 4,7 % menos en 2025 pero gastaron un 2,6 % más

Madrid, 25 mar (EFE).- Los españoles hicieron 175,7 millones de viajes en 2025, con un descenso del 4,7 % sobre el año anterior, pero gastaron un 2,6 % más, hasta 63.853 millones, una tendencia que ya se observó en 2024, y que sitúa las cifras de viajes todavía por debajo de 2019, antes de la pandemia.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves las cifras de turismo de los residentes al cierre de 2025, que reflejan una mejor evolución en los viajes al extranjero (el 13 % del total), con un alza del 5,2 % que en los movimientos interiores, que cayeron el 6,1 %.

Aunque el número de viajes está todavía considerablemente por debajo de los casi 194 millones de 2019, el gasto se sitúa muy por encima del de aquel año, cuando se computaron 48.000 millones. EFE