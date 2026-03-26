El INE confirma que la economía creció el 2,8 % en 2025, tras acelerarse a final de año

Madrid, 26 mar (EFE).- La economía española creció el 2,8 % en 2025 gracias al mayor consumo de los hogares y al aumento de la inversión empresarial, después de que en el último trimestre el crecimiento se acelerase al 0,8 %, dos décimas más que el anterior y la mayor tasa trimestral del año.

La demanda nacional (consumo e inversión) aportó 3,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2025, mientras que la demanda externa restó 0,7 puntos por la pérdida de dinamismo de las exportaciones en el año de la guerra de aranceles iniciada por Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha confirmado este jueves los datos adelantados el pasado 30 de enero.

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año se situó en 1.687.152 millones de euros, un 5,8 % superior al de 2024. EFE